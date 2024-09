"Attività chirurgica sospesa a Fano". Scontro in aula tra Minardi e Saltamartini

Scontro in aula tra il consigliere Dem Renato Claudio Minardi e l’assessore regionale Filippo Saltamartini. Il tema, sostenuto da Minardi, era la "chiusura estiva delle sale operatorie al Santa Croce", che però l’assessore ha liquidato come "non corrispondente al vero". Ha ribattuto Minardi: "Se non crede all’opposizione si faccia dare i dati dalla struttura tecnica. Ma se ciò venisse confermato, Saltamartini è disposto a dimettersi?" Minardi aveva portato in Consiglio una interrogazione in cui denunciava i "disservizi patiti dai cittadini fanesi a causa della riduzione dell’attività delle sale operatorie dell’ospedale Santa Croce durante la stagione estiva".

Minardi aveva denunciato anche il caso di "persone con un tumore da operare, che sono state costrette rinviare l’intervento, perché, come mai era accaduto prima, quest’anno la Ast 1 ha eliminato una sala operatoria dal 3 giugno al 30 settembre, mentre dal 15 luglio è stata soppressa l’attività di altre due sale. Ad agosto, inoltre, per ben tre settimane è stata fissata la chiusura totale se non per le urgenze". Minardi ha poi segnalato un dato: "Nelle Marche la percentuale di cittadini che rinunciano alle cure sono passati dal 7% a 9%, a fronte di una media nazionale del 7,7%. Dati che certificano il declino intrapreso dal sistema sanitario regionale durante questi quattro anni di governo del centrodestra di Acquaroli e che dovrebbero indurre l’assessore Saltamartini ha una profonda riflessione".