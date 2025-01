Caffè, cornetto e film. La speciale matinée al Masetti

Caffè, cornetto e film. Per cominciare bene la giornata. Tre mattinate al cinema con colazione inclusa nel biglietto. E’ un’iniziativa del Cinema Masetti, un’occasione perfetta per augurarsi buon anno tra arte e convivialità. Sono tre matinée speciali per chiudere in bellezza le festività natalizie. Da domani a lunedì, alle 10.30, saranno proiettati due titoli (in tre proiezioni) di grande interesse, con un’accogliente sorpresa per gli spettatori: una colazione gratuita a base di caffè caldo e cornetto, servita prima dell’inizio del film.

Domani e lunedì sarà protagonista “Conclave”, thriller psicologico diretto da Edward Berger, tratto dal romanzo di Robert Harris. Domenica 5 gennaio, invece, spazio alla musica con il documentario “Nero a metà”, omaggio a Pino Daniele nel decennale della sua scomparsa. Diretto da Marco Spagnoli, il film offre un ritratto intimo del cantautore. Poiché l’inizio è previsto per le 10.30, si raccomanda agli spettatori di giungere in sala qualche minuto prima per poter gustare la colazione offerta dal cinema senza dover perdere neppure un minuto del film in programma.