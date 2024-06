Casetta dei libri di nuovo nel mirino. La Polizia acquisisce le immagini

Devastata la casetta dei libri di Sant’Orso. E’ quanto segnala il consigliere comunale di M5S, Francesco Panaroni. La sorpresa ieri mattina da parte dei cittadini che abitano nella zona. Il sospetto è di atti vandalici da parte di giovanissimi. Non solo la casetta è stata danneggiata, ma i libri sono stati sparsi un po’ ovunque. La mini libreria all’aperto era già stata presa di mira nel 2021 durante la festività di Hallowen e successivamente ricostruita da una ditta specializzata in costruzioni in legno e impreziosita dal lavoro manuale dei ragazzi che all’epoca avevano causato il danno. "Questa volta chi pagherà – si chiede Panaroni – i danni provocati? Spero non Il Comune". Nella zona del campo da basket dove si trova la casetta ci sono delle telecamere funzionanti che, quindi, potrebbero aver ripreso gli autori del gesto. La Polizia locale ha già acquisito le immagini ed effettuato un sopralluogo per verificare altri eventuali danni. La casetta dei libri è una iniziativa di alcuni anni fa con la quale una associazione del territorio ha pensato di creare una little free library come occasione di condivisione tra i cittadini. Ma non tutti, evidentemente, hanno colto il senso.