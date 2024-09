Ciclovia Adriatica, si pedala. Al via i lavori per il ponte sul Cesano

di Sandro Franceschetti

Prenderà il via martedì l’installazione del ponte sul Cesano della Ciclovia Adriatica, alla foce del fiume, a poco più di 20 metri in direzione mare rispetto al manufatto della ferrovia. A dare la notizia è l’assessore regionale Francesco Baldelli, che ha seguito tutte le fasi relative all’infrastruttura: "Nella giornata di domani si svolgeranno le attività preparatorie e poi dal 3 settembre inizierà l’installazione vera e propria". Un lavoro che richiederà prima la posa dei ‘conci’ (che costituiscono il piano calpestabile) delle tre campate, poi dell’arco sovrastante la campata centrale, delle balaustre e infine la realizzazione del piano viario sia del ponte che delle rampe d’accesso sui due lati, che per rendere la struttura facilmente fruibile sono state costruite con una pendenza inferiore al 5%.

Il ponte, che come detto sarà a tre campate, avrà una lunghezza di 200 metri e una larghezza di 5. Tre metri dei quali riservati alle bici e due ai pedoni, ma all’occorrenza percorribili per la loro intera estensione anche dai mezzi di soccorso. Per quanto riguarda i tempi di conclusione dell’opera, per la quale la Regione ha investito 4milioni e 375mila euro (coperti con una fetta dei 27,5 milioni che Palazzo Raffaello ha ottenuto dal governo centrale per 67 chilometri di Ciclovia Adriatica), la previsione è quella di fine 2024.

"I ponti ciclopedonali uniscono territori, quartieri e intere comunità. Se poi sono anche belli diventano una vera e propria attrazione al servizio di cittadini, turisti che amano le Marche e operatori economici del settore – riprende Francesco Baldelli -. La giunta Acquaroli sta restituendo alla provincia di Pesaro Urbino e alla valle del Cesano l’importanza che meritano, con opere in grado di offrire nuove opportunità di crescita e sviluppo. Il ponte che sta prendendo forma alla foce del Cesano si candida ad essere una vera ‘star’ dell’intera Ciclovia Adriatica".

"La struttura in acciaio – prosegue l’assessore – collegherà Marotta-Mondolfo con Senigallia, risolvendo il problema della mobilità in sicurezza per ciclisti e pedoni e valorizzando un territorio ora ai margini dei due comuni. Una terrazza sul mare che unisce due province, Ancona e Pesaro Urbino, biglietto da visita per le Marche e anche simbolo del Made in Marche. È infatti realizzato – conclude – utilizzando metodi e materiali innovativi, frutto della maestria a km 0 degli imprenditori del nostro territorio".