“Come un libro all’aperto“. Così la cultura arriva nelle piazze

Sarà il suo presidente onorario Marino Bartoletti il protagonista d’esordio della terza rassegna letteraria “Come un libro all’aperto“ che decollerà domani sera. Una rassegna diffusa nel territorio (in diversi luoghi e piazze di Mondolfo e Marotta) e nel tempo (15 tappe, fino al primo agosto), organizzata dal Comune di Mondolfo in collaborazione con Mondadori Bookstore Fano e il patrocinio della Regione.

"Tema di questa edizione 2024 – spiega una nota dell’amministrazione – è “il valore delle storie“: strutture potenti, capaci di connettere eventi e accadimenti, sentimenti ed emozioni, cause ed effetti". Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito e il pubblico avrà la possibilità di incontrare autori di grande rilievo nel panorama della narrativa, del giornalismo, della saggistica, della radiofonia e della musica.

Domani Bartoletti sarà al chiostro di sant’Agostino dalle 21,15 per presentare il suo ultimo successo letterario, “La partita degli dei“. Giovedì, alle 18,30, ancora al Chiostro, ci sarà Marzia Sicignano con “Dove si nascondono le lacrime“; e venerdì alle 21,15, ai Giardini della Rocca, sarà la volta di Alessandra Carati col proprio libro “Rosy“.

Sabato 22 doppio appuntamento: alle 18,30 al Chiostro Giulia Baldelli presenterà “Le parole che mi hai lasciato“; e alle 21,15 Aurelio Ponzoni, in arte “Cochi“, sarà in piazza dell’Unificazione a Marotta per illustrare la sua opera autobiografica “La versione di Cochi“. Domenica 23 altri due appuntamenti, entrambi al Chiostro: alle 18,30 Sandrone Dazieri con “Il figlio del mago“; e alle 21,15 Luca Bianchini con “Il cuore è uno zingaro“. Il primo luglio alle 21,15, sempre al Chiostro, Serena Bortone presenterà “A te vicino così dolce“, mentre il giorno dopo (alle 21,15 in piazza dell’Unificazione) sarà la volta del cittadino onorario e noto cantautore Enrico Ruggeri, che parlerà del suo ultimo libro “40 vite (senza fermarmi mai)“.

Il successivo appuntamento si terrà il 5 luglio con Gino Castaldo, che illustrerà, in una serata di storytelling con alternanza di parole e video, “Il cielo bruciava di stelle: la stagione magica dei cantautori italiani“. Il 6 luglio arriverà Maurizio De Giovanni, il 9 Walter Veltroni, il 16 Luca Barbarossa, il 24 Maria Grazia Calandrone e il primo agosto Marcello Veneziani. Il programma completo, con luoghi e orari, è consultabile sul sito web sui canali social del Comune.

