Consigli di quartiere, ci siamo. Autocandidature al via da lunedì

Dal 16 dicembre sarà possibile candidarsi per i nuovi 10 consigli di quartiere. Da lunedì i cittadini fanesi, dai 16 anni in su, potranno manifestare la propria disponibilità a ricoprire la carica di consigliere: degli aspiranti consiglieri 5 saranno scegli mediante estrazione, gli altri 15 saranno votati dal consiglio comunale. L’avviso pubblico sarà disponibile per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sui canali ufficiali del Comune, insieme alla modulistica necessaria per inoltrare la candidatura.

Ogni consiglio di quartiere potrà contare su un budget di circa 15mila euro, avrà il proprio presidente e alle sedute potranno partecipare i rappresentanti delle associazioni, senza diritto di voto. "I consigli di quartiere avranno il compito di promuovere il dialogo tra cittadini e amministrazione comunale, migliorare la qualità della vita nei quartieri e favorire la partecipazione civica. Ogni consiglio sarà composto da 20 membri, le nuove strutture saranno strategiche per creare un legame forte tra istituzioni e territorio, valorizzando il contributo dei cittadini nel processo decisionale".

"L’avviso pubblico – fa notare il sindaco Luca Serfilippi – rappresenta un traguardo importante per la nostra città. I consigli di quartiere saranno un punto di riferimento essenziale per la partecipazione attiva dei cittadini e per rafforzare la coesione della comunità fanese". "Con l’avvio dei nuovi consigli – aggiunge l’assessore Alberto Santorelli – vogliamo dare spazio a una partecipazione ampia e inclusiva, rafforzando il rapporto diretto tra cittadini e amministrazione comunale. Questo è un progetto che mira a valorizzare il senso di comunità e il ruolo di ciascun quartiere nella crescita della nostra città".

Tutte le informazioni relative all’avviso pubblico e alla modulistica saranno disponibili sul sito ufficiale del Comune di Fano.

an. mar.