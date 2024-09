Dieci anni dopo, esulta Marotta nord. Riapre l’ex sala della circoscrizione

di Sandro Franceschetti

Dopo dieci anni, otto dei quali trascorsi a colpi di carte bollate, torna fruibile l’ex sala della circoscrizione di via Ferrari, a Marotta; uno degli immobili pubblici a lungo contesi tra i comuni di Mondolfo e Fano in seguito all’unificazione della cittadina balneare sancita con legge regionale nel 2014. Una lunga disputa, che oltre alla sala in questione riguardò anche la farmacia sottostante e l’ex scuola elementare di via Damiano Chiesa, conclusasi con la sentenza 438/2022 del Tribunale amministrativo delle Marche che assegnò i beni a Mondolfo.

Sabato prossimo, alle 17, si terrà la cerimonia di riapertura del locale, sottoposto dall’amministrazione Barbieri a una significativa riqualificazione, finanziata con i circa 12mila euro derivanti dalla riduzione 2024 delle indennità del sindaco e degli assessori. Un taglio volontario dei loro ‘stipendi’ del 10% secco che il primo cittadino e gli altri componenti dell’esecutivo si applicano sin dall’insediamento e i cui proventi sono destinati annualmente a progetti a favore della città. Ai lavori pagati con questi 12mila euro, se ne sono aggiunti altri eseguiti in economia attraverso gli operai comunali. Nello specifico, sono state eliminate le infiltrazioni dal tetto, eseguita la tinteggiatura, sistemati gli infissi, l’illuminazione e gli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria. Inoltre, sono stati riqualificati i servizi igienici ed è stato ripristinato l’ascensore che porta alla sala, ubicata al primo piano, sopra alla farmacia.

"Dopo l’ex scuola di via Damiano Chiesa, che oggi ospita il servizio di asilo nido, siamo orgogliosi che un altro spazio, abbandonato da tanti anni, torni finalmente nella disponibilità dei cittadini e delle associazioni del territorio, che aspettiamo sabato, per condividere un momento significativo per l’intera comunità", evidenzia Nicola Barbieri. La sala, fruibile per incontri, corsi, laboratori e altre iniziative, tornerà subito operativa. Già sabato, infatti, l’agenzia di formazione Clar Ets e Argonauta OdV presenteranno il loro progetto ‘Star Insieme’ rivolto a bambini e ragazzi fino a 14 anni, che si pone l’obiettivo di combattere la povertà educativa, favorire la crescita culturale e sociale di questi giovanissimi e supportare le famiglie, il quale prevede tra le location delle proprie attività, per due volte a settimana, anche la rinnovata sala di via Ferrari.