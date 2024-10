"Difendete la sanità pubblica". Presidio Cgil nel giorno del G7

Presidio della Cgil, ieri mattina, davanti all’ospedale Santa Croce a difesa del sistema sanitario pubblico e universale. Un’iniziativa che si è svolta contemporaneamente in tutte le provincie marchigiane in coincidenza con l’avvio ad Ancona del G7 Salute. Per la provincia di Pesaro e Urbino, il sindacato ha deciso di organizzare la manifestazione a Fano in quanto "Città amica dell’Alzheimer". "Purtroppo – hanno fatto presente i rappresentanti sindacali – la politica non si è ancora fatta carico del tema della cura di chi è affetto da malattie degenerative e della questione assistenza domiciliare, almeno diurna. A Fano il centro Alzheimer Margherita è insufficiente a rispondere alle richieste del territorio, con 200 famiglie in lista d’attesa. E purtroppo, proprio a Fano ci sono stati casi di caregiver che, in condizioni difficilissime, hanno fatto scelte disperate". Al centro dell’attenzione della Cgil anche "le carenze del sistema sanitario, i tagli nazionali e regionali alla sanità pubblica, che hanno inciso e incideranno negativamente sulla prevenzione".

Altro tema delicato è quello delle liste d’attesa "infinite perfino per chi deve accedere a cure oncologiche". Secondo la Cgil "tanti rinunciano a curarsi o sono costretti a emigrare altrove". Presenti al presidio diversi esponenti della politica, tutti di centrosinistra, dai consiglieri regionali Renato Claudio Minardi (Pd) e Marta Ruggeri (M5S), alla consigliera comunale del Pd Sara Cucchiarini, all’ex consigliera Carla Luzi (In Comune). Annunciata dal Pd fanese la presentazione di un’interpellanza sul futuro del reparto materno-infantile del Santa Croce.

"In campagna elettorale – ha commentato Cucchiarini – c’era stata la promessa che avrebbero mantenuto i tre reparti di Fano, Pesaro e Urbino ma nell’atto aziendale non ci potranno essere duplicati di strutture complesse. Su questo tema vorremmo sapere quale sarà la posizione del sindaco di Fano e quale sarà il suo contributo alla stesura dell’atto aziendale dell’Ast provinciale".

Anna Marchetti