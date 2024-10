Domani riapre il club Nautico. Nuova gestione firmata Carloni

E’ terminato il tormentone del ristorante del club Nautico lungo strada Fra i Due Porti. Perché da domani, lunedì, si potrà pranzare e cenare sulla terrazza che dà sul porto. E’ terminato il tormentone perché per varie vicissitudini questo locale è stato chiuso per mesi. La gestione del ristorante è stata affidata dalla famiglia Carloni di Fano – Mirco, il parlamentare della Lega, e la sorella Martina che fra l’altro abita a Pesaro – a Gianluca Giovanelli, amministratore e a Luigi Longobardi che è lo chef.

Non si tratta di un ristorante aperto a tutti perché è riservato solamente ai soci del solidalizio, 400 circa. Con il club Nautico la famiglia fanese sposta ora i suoi interessi anche su Pesaro perché a Fano già gestiscono l’Osteria dalla Peppa, in pieno centro storico e Villamarina nella zona mare. "E’ un locale che vuol rendere omaggio alla tradizione marinara locale – fanno sapere i nuovi gestori – e tra le proposte ci sono i passatelli in brodo di pesce". E la pasta per i primi è fatta a mano e arriva da un’altra società di famiglia, la "Pasta dalla Peppa". La nuova gestione fa anche sapere che "il piatto a cui teniamo di più è il brodetto preparato con il pesce delle barche locali e proponiamo inoltre i cappelletti al tartufo che prendiamo direttamente da Acqualagna".

Domani l’inaugurazione ma la famiglia Carloni ha messo in previsione anche una serata, il prossimo venerdì, con un menù degustazione. Domani si parte ma senza fanfare e partecipazione di autorità locali.

