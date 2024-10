Fano Giulini, che carica: "Felice di essere in questo team"

Vigilia della terza di campionato per il Fano Calcio che ieri ha completato la preparazione settimanale in vista del match di domani contro il Casa33 a Villa San Martino di Pesaro. Cresciuto nelle giovanili dell’Alma, l’anno scorso in prestito all’Urbania, in Promozione, dove ha fatto qualche apparizione, Federico Giulini, portiere classe 2005, è uno dei tanti ragazzi fanesi che puntano ad essere protagonisti nel nuovo Fano Calcio. "La società è riuscita a costruire una squadra forte – ha detto Giulini - sia dentro che fuori dal campo con un obbiettivo comune, quello di stupire! Sono felice di far parte di questo progetto e fiducioso sul proseguimento della stagione, avendo alle spalle persone competenti nel portare avanti questa squadra. Poi ci ha fatto molto piacere a tutti noi del gruppo vedere il sostengo delle tante persone alla nostra prima partita in casa sabato scorso". È certo che anche in questa seconda trasferta il Fano Calcio sarà seguito dai tifosi fanesi che, rispetto ai club organizzati, hanno deciso di sostenere la nuova squadra creata dal Consorzio Fano Sport. Un incitamento che ha senza dubbio galvanizzato la squadra che non pensava di trovare subito questo tipo di accoglienza.