Fano s’illumina di rosa per la prevenzione

Torna l’Ottobre rosa e con esso i monumenti fanesi tutti illuminati del colore della prevenzione per la lotta al tumore al seno. Il mese della prevenzione al carcinoma mammario si ripresenta portando con sé una grossa novità: dal 14 ottobre, con repliche quotidiane, andrà in onda su Fano Tv ’L’Ora rosa della salute’, un approfondimento sulla prevenzione dei tumori femminili a cura dell’Associazione Fior di Loto. Il motivo lo spiega l’assessore alle Pari opportunità, Lucia Tarsi: "Ci sono grosse fasce d’età della popolazione fanese, giovanissimi e anziani, che non risultano coinvolti dai tradizionali appuntamenti svolti fino ad ora. Per questo abbiamo deciso di raggiungerli tramite uno strumento nuovo, alla loro portata".

"È importante che il messaggio giunga anche agli uomini perché il tumore al seno ‘colpisce’ anche l’uomo che sta accanto alla donna che lo affronta" ha aggiunto la presidente del Soroptimist Club Fano, Maria Cleofe Contardi, l’organizzatrice del primo degli appuntamenti del ricco calendario al via da mercoledì alle 17.30 nella sala Ipogea della MeMo: "Sciogliere i nodi attraverso la scrittura" con Sonia Scarpante, scrittrice e docente formatrice, fondatrice e presidente dell’associazione La Cura di sé.

Il programma dell’Ottobre rosa fanese prosegue giovedì 10 e martedì 29 ottobre con i ‘Donor day della prevenzione’ ovvero un’iniziativa di Avis Fano e Lilt Pesaro e Urbino che assicura la prenotazione ad una visita senologica gratuita alle socie che effettueranno una donazione di sangue o plasma in quelle due giornate. Martedì 15 ottobre ore 17:30 alla Mediateca Montanari si presentano libri e progetti per migliorare la qualità della vita delle pazienti che si trovano a dover convivere con la malattia e le sue mutilazioni nell’appuntamento ‘Donne in rinascita’.

Domenica 20 ottobre alle ore 9 da piazza XX Settembre partirà una rinnovata ‘Camminata in rosa’, che non sarà più colorata dalle tradizionali t-shirt ("che erano più costose", sottolineano gli organizzatori) ma da palloncini rosa, quali verranno consegnati a ogni partecipante all’iniziativa. Infine, giovedì 24 ottobre, alle 18, nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna ci sarà l’appuntamento conclusivo dal titolo ‘Benessere donna’, che offrirà consigli per volersi bene, dispensati dalle radiologhe dello screening territoriale Ast 1 PU e dal dottor Cesare Magalotti, direttore della Breast Unit dell’Ast 1 Pesaro e Urbino.

Tiziana Petrelli