Fuori Brodetto, non solo tradizione. Mille e una zuppa di pesce

Occasioni da non perdere, questa settimana, per gustare il brodetto a un prezzo scontato del 20 per cento. Ultime serate speciali per il Fuori Brodetto 2024, festival dedicato alle gustose zuppe di pesce, voluto da Confesercenti, Federazione dei Ristoratori, Camera di Commercio, Comune di Fano e Regione Marche. Fino al 30 giugno in 21 ristoranti di Fano, per tutti i giorni della settimana, si potranno trovare menù speciali a base di brodetto, ognuno con una personale versione della famosa zuppa di pesce.

Stasera serata speciale al Tinto (viale Cairoli, 88, tel. 375 6767363) con la ricetta ’Gyoza in brodetto’: "Al classico piatto fanese - risponde lo chef Alessio Bacchiocchi – inseriamo i Gyoza che sono ravioli tipici giapponesi di nostra produzione". Domani appuntamento a La Perla, (viale Adriatico, 60, tel. 0721-825631) di Maurizio e Enrico Caldarigi, tra i primi ristoratori a promuovere il piatto del brodetto. Da sempre propongono la ricetta classica, tipica di Fano, con i pesci del Mare Adriatico. Giovedì sarà il turno del ristorante Al Vecchio Doc (lungomare Simonetti 9, zona Lido, prenotazioni allo 0721.807641) che proporrà la personale interpretazione della ricetta dello chef Emilio Ruta: fanese al 100%, basata sul rispetto per le tradizioni e prodotto freschissimo. Venerdì da Cruiser Cafè & Restaurant (viale Arnaldo Battistoni, 2, tel. 0721-396278) accolti dal titolare Massimiliano Longhi i visitatori assaporeranno la cucina tipica di Fano, il classico brodetto alla fanese con concentrato di pomodoro, aceto e pesce spinato. E’ lo stesso dei pescatori che utilizzano razza, scorfani, mazzole, granchi, tracina, seppie. Si chiude con un evento finale dove una giuria tecnica di gastronomi, esperti e appassionati, capitanata dallo chef Lucio Pompili, testerà tutti i ristoranti aderenti e ne selezionerà il vincitore. I locali che hanno aderito al Fuori Brodetto sono (in ordine alfabetico): Al Vecchio Doc, Caffè del Porto, Cruiser Cafè & Restaurant, Da Ciarro, Da Pep cum n’a volta, Darderi Bistrò, Da Yankee, Il Baretto, Il

Borgo del Faro, Il Gattopardo, Il Giardino dei Sapori, la Perla, La Liscia da Mr. Ori, Osteria Dalla Peppa, Osteria Le Cesarine, Osteria Pani e Pesci, Ristorantino Da Santin, Tinto, Trattoria da Ugo, Vecchia Fano, Villamarina. Tutte le informazioni e il calendario delle serate speciali sono online su www.brodettofest.com.