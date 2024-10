Gambini presidente di Area Vasta. Petrucci è il vice

E’ Maurizio Gambini (foto), sindaco di Urbino, il presidente dell’Area Vasta. E’ stato eletto ieri dalla conferenza dei sindaci con il 59,22% dei voti. Al centrodestra anche la vicepresidenza con l’elezione del sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci che ha ottenuto il 90,25% dei consensi, votato anche dai sindaci di centrosinistra. "A nome di tutto il centrodestra (Fd’I, Lega, Udc, Forza Italia, Civici Marche) – dichiara il commissario provinciale dell’Udc, Vittoriano Solazzi – esprimo soddisfazione per il risultato: non ci siamo fatti dividere". Aggiunge Solazzi: "Il risultato conferma quanto emerso per il rinnovo del consiglio provinciale: al di là del pareggio sugli eletti ci sono stati 7mila voti di scarto a nostro vantaggio, il centrodestra è ormai maggioranza in provincia". Il centrosinistra prende atto del risultato. "Speriamo – commenta Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano e presidente della Provincia – che l’elezione in Area Vasta di due sindaci di centrodestra porti qualcosa di buono per la sanità". E ancora: "Sembrava che alcuni civici non fossero disponibili a votare Gambini come presidente e più orientati su Petrucci". Soluzione, quest’ultima, su cui avrebbero potuto convergere i rappresentanti di centrosinistra, come poi è accaduto quando è stato il momento di votare Petrucci alla vicepresidenza. "I sindaci civici – svela Paolini – mi avevano telefonato per dirmi che Gambini non l’avrebbero mai votato, ieri però si sono comportati in tutt’altro modo. Mi viene in mente don Abbondio: "Il coraggio, uno se non ce l’ha, mica se lo può dare’". A proporre la candidatura di Gambini alla presidenza e di Petrucci come vice è stato il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. I diretti interessati, nel loro intervento, hanno dato la disponibilità a ricoprire i ruoli che gli venivano proposti, facendo cadere ogni altra ipotesi. Nella votazione per la presidenza, Gambini ha preso il 59,22%, Petrucci il 33,21%, 7,5 la percentuale attribuita agli assenti. Prossima sfida la guida dell’Aato1 Marche Nord, che si occupa del servizio idrico, a cui il centrodestra candida il sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni.

Anna Marchetti