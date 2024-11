Giornata di grazia per le provinciali

Giornata, quella dell’altro ieri molto positiva per le provinciali. Tre di loro (K Sport, Urbania e Urbino) hanno colto il massimo dei risultati, l’altra del raggruppamento (l’Alma J.Fano) ha interrotto la serie negativa incamerando un buon pareggio. Ai vertici della graduatoria c’è stato un cambio, ora sul podio più alto c’è la Maceratese, a meno 1 la K Sport e a meno 2 il Chiesanuova. Al quarto posto l’Urbania (a meno 3).

Secondo posto dunque per la K Sport Montecchio Gallo. "Vittoria molto importante quella di domenica- dice il dg della K Sport Matteo Mariani giocata contro un avversario molto molto forte. I ragazzi sono stati molto bravi in avvio per il tipo di approccio contro una compagine solida, che non aveva mai perso e subendo per giunta solo 4 goal nell’intero campionato. Nel primo tempo abbiamo trovato il vantaggio con Gurini che ha trovato un gran tiro dei suoi, ma poi un po’ per frenesia ma anche per sfortuna non siamo riusciti a raddoppiare. Nel secondo tempo il nostro avversario anche in inferiorità numerica ha disputato una grande partita, dimostrando di meritare la posizione in classifica che occupa, noi abbiamo saputo soffrire concedendo loro il possesso palla ma rischiando veramente poco in termini di occasioni da rete. Ora abbiamo il dovere di resettare la vittoria di domenica e preparare al meglio la difficile trasferta di Monturano".

La vittoria dell’Urbania contro il Montefano è commentata dal suo allenatore Simone Lilli: " Abbiamo vinto una partita cosiddetta "sporca" e questo sicuramente è un merito".

Tre punti importanti per l’Urbino (sul campo dell’Atletico Mariner). "Partita giocata bene, un po’ bloccata il primo tempo- sottolinea il giorno dopo il presidente dei Ducali Marco Lucarini- ma nel secondo tempo dopo un’indecisione del reparto difensivo che ci ha fatto andare in svantaggio la squadra ha avuto una grande reazione che ci ha dato meritatamente la vittoria, anche grazie a chi è subentrato a dimostrazione che tutti i giocatori che abbiamo sono importanti anche quelli infortunati che speriamo di recuperare presto".

Pari e patta tra Fano e Fabriano. I ragazzi di mister Aiello hanno cercato la vittoria fino alla fine mettendo in campo del sano agonismo e sfiorando la marcatura in più di un’occasione. " Sicuramente abbiamo disputato un’ottima gara- spiega il giorno dopo il presidente Salvatore Guida-abbiamo avuto almeno tre occasioni limpide e c’era un calcio di rigore per noi non visto dal direttore di gara come in ogni partita. Nel complesso sono più che soddisfatto dell’atteggiamento della squadra". Amedeo Pisciolini