Gli abitanti del borgo salvano la loro chiesa

Missione compiuta per gli abitanti di Pozzuolo, lo storico e suggestivo borgo di Colli al Metauro, a tre chilometri circa da Serrungarina, dove le 22 persone che vi risiedono hanno compiuto una specie di miracolo. Quello di promuovere il crowdfunding per la ristrutturazione del tetto della loro antica chiesa di San Paterniano in maniera così incisiva da aver raggiungendo l’obiettivo dei 15mila euro di raccolta fondi on-line con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 31 gennaio, che garantisce loro lo stanziamento di una ulteriore analoga somma da parte della Fondazione Carifano, promotrice dell’iniziativa. Il traguardo dei 15mila euro è stato tagliato e superato grazie alla manifestazione ‘Accendiamo il Borgo’ svoltasi domenica 29 dicembre, quando il paesino è stato preso d’assalto da numerosi visitatori, richiamati dalla bellezza del luogo e dalle proposte dei suoi abitanti, che hanno creato una serie di allestimenti artigianali di grande effetto e hanno anche garantito una gustosa merenda con specialità cotte nel forno pubblico.

"La nostra chiesa – raccontano Filippo Mondini e Matteo Francolini, che vivono con le loro famiglie proprio a Pozzuolo – è chiusa dal 2016, a seguito dei danni causati dal terremoto, e il nostro intento è quello di finanziare la ristrutturazione del tetto, in modo da poterla riaprire. Per il lavoro completo servono 61mila euro e i 30mila già disponibili sono un’ottima base di partenza. Da parte nostra continueremo a organizzare iniziative di raccolta fondi in modo da gravare il meno possibile sulle casse della Curia, proprietaria dell’edificio. L’auspicio è che già da questa primavera possano iniziare i lavori". Per Filippo e Matteo, aiutati in questa impresa comunitaria da Maria Giuseppina Verdiglione, Giorgia Alessandrini, Valeria Francolini, Davide Zagagnoli e altri compaesani, oltre che dalla Pro Loco di Serrungarina e dal Comune di Colli, "il recupero della chiesa non è solo un’operazione importante dal punto di vista storico, architettonico e religioso, ma anche un modo di garantire un futuro a Pozzuolo". "Sono orgoglioso di questo gioiello del nostro territorio e dei suoi abitanti – afferma, al riguardo, il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti -. I quali, con spirito di collaborazione e senso di comunità si sono impegnati per raggiungere questo importante risultato. Grazie veramente a tutti, a nome dell’intera amministrazione". Sandro Franceschetti