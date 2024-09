Humour e lacrime. Il premio CartoonSea nel ricordo di Oscardo Severi

"E’ un clima tristemente speciale quello della XIV edizione del Premio CartoonSea, che vedrà sabato pomeriggio alle 18.30 a Palazzo Bracci Pagani l’avvio del suo atto conclusivo". Così gli organizzatori Michele Ambrosini (direttore artistico) e Luciana Forlani nell’annunciare la premiazione dei vincitori e la mostra del concorso nazionale di umorismo e satira che quest’anno, in corso d’opera, ha dovuto attraversare anche il lutto, con la scomparsa il 2 agosto scorso del suo ideatore e patron Oscardo Severi. "La scelta di portare a termine l’edizione di CartoonSea di quest’anno - hanno spiegato - non è stata né semplice, né indolore. Oscardo è stato infatti un padrone di casa discreto, impeccabile, generoso ed accogliente. Ma sopra ogni cosa un instancabile appassionato e un motivatore entusiasta. Con le figlie Alice e Federica e i soci del Sea Group, abbiamo deciso di onorarlo anche così, lasciando che la sua creatura desse vita ad un’altra incredibile edizione. Con la speranza di vederne ancora in futuro".

Anche i 120 artisti che hanno partecipato al concorso con 226 opere giunte da tutta Italia, hanno voluto spontaneamente omaggiare l’ideatore del Premio con una vignetta, inviata agli organizzatori, in cui lo ricordano tra matite e auto d’epoca, in viaggio con gli immancabili occhiali rossi e i baffi bianchi. "Vogliamo ricordarlo dedicando una sezione della mostra di quest’anno a queste opere, manifestazione spontanea di affetto che è arrivata a valanga a rincuorarci e che ci ha veramente commosso" concludono gli organizzatori, ricordando che la mostra delle opere in concorso sarà visibile dal 28 settembre al 12 ottobre, sempre a Palazzo Bracci Pagani messo a disposizione dalla Fondazione Carifano. Ingresso libero.

Tiziana Petrelli