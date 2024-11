Il bosco di Monteschiantello punta al raddoppio

Il bosco di Monteschiantello raddoppia. L’associazione La Lupus in Fabula lancia un nuovo crowdfunding (cioè una raccolta fondi) per ampliare la superficie portandola da 1 a 2 ettari: servono 6mila euro. Tutto è partito lo scorso anno quando la Lupus in Fabula ha avviato una prima raccolta fondi, quasi 8mila euro, per piantare un nuovo bosco a Monteschiantello. "La piantagione – fanno sapere dall’associazione – di questo primo nucleo di circa 1 ettaro si completerà il prossimo 23 novembre con la messa a dimora di circa 900 piantine. Dopo il successo dello scorso anno abbiamo deciso di riprovarci tentando un nuovo crowdfunding. Lo scopo è quello di raddoppiare la superficie del bosco, portandolo a 2 ettari. Ciò perché le funzioni ecologiche ed ambientali di un’area boscata – sottolineano gli ambientalisti – aumentano in maniera esponenziale con l’aumentare della superficie". Tradotto: più esteso è il bosco, maggiori benefici ne conseguono per l’ambiente e la comunità.

Il comune di Fano ha offerto la disponibilità di un altro ettaro di terreno agricolo non più idoneo per la coltivazione e la Lupus si impegna a metterci a dimora 600 piantine di varie essenze autoctone. L’impianto porterà alla formazione di nuclei arboreo-arbustivi, che con il tempo, in assenza di disturbi, si espanderanno naturalmente portando a coprire l’intera superficie. Il progetto prevede anche la sostituzione, dove necessario, delle piante negli anni successivi e le annaffiature nella stagione più siccitosa per almeno tre anni.

"Ora però – fanno sapere dall’associazione ambientalista – serve l’aiuto di tutti per raccogliere 6000 euro, la spesa del primo anno dell’intervento: soldi che serviranno per coprire il costo delle piantine, per la preparazione del terreno, le buche, la piantagione, i tutori, i dischi per la pacciamatura, gli scudi ‘antilepre’, nonché le varie annaffiature estive".

Per finanziare il progetto è partita una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del dono, grazie alla collaborazione avviata con la Fondazione Carifano, che sosterrà l’iniziativa raddoppiando i fondi raccolti con il crowdfunding. Dall’associazione "l’invito ai cittadini fanesi, ma non solo, a mettere una mano sul cuore e una nel portafoglio per aiutarci a realizzare questo sogno fatto di alberi, ossigeno, biodiversità, tutela del suolo e speranza per il futuro".

Chiunque fosse intenzionato a fare la sua parte deve innanzi tutto visitare il sito internet https://www.retedeldono.it/progetto/un-bosco-fano-2a-fase. Informazioni anche sulla pagina web della Lupus – www.lalupusinfabula.it – e sul profilo Facebook La Lupus in Fabula Odv.