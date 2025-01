Il direttore della filiale: "Prima dell’apertura era già lì"

"Ancora prima dell’apertura della filiale il nostro cliente era già lì che ci aspettava. Ci ha detto che doveva prelevare oltre 3mila euro, tutto quello che aveva nel conto. Noi conosciamo bene i nostri clienti e, a proposito di quel signore, sapevamo perfettamente che non è solito fare quello che ci stava chiedendo. È stata la cassiera a intuire per prima che qualcosa non andava e a mettere al nostro cliente la pulce all’orecchio. ‘Ma cosa ci devi fare con tutti questi soldi?’, gli abbiamo chiesto e lui ci ha raccontato che li doveva dare ai carabinieri ai quali doveva pagare una cauzione per salvare suo figlio dal carcere. E allora gli abbiamo fatto capire che si trovava coinvolto in una truffa."

Il direttore della Bcc di Fenile racconta come lui e il personale della banca siano riusciti a mettere in allerta la polizia. Nell’operazione condotta dagli agenti del commissariato di Fano la tempestività è stata decisiva per assicurare alla giustizia i due malviventi che sono stati arrestati con l’accusa di truffa, indebito utilizzo della carta di credito, furto e anche resistenza a pubblico ufficiale. Poco tempo fa la prefettura di Pesaro aveva promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta anche al personale delle banche e delle poste. L’indicazione, in caso di richieste di movimenti strani, soprattutto da parte di clienti più fragili, è infatti quella di allertare subito le forze dell’ordine. E così è stato. "Lo abbiamo avvisato che era vittima di un raggiro e per fortuna il nostro cliente si è fidato di noi e ha seguito le nostre indicazioni. Si è messo in contatto con la persona che lo aspettava a casa sua dicendogli che era stato messo in guardia. Per tutta risposta l’uomo all’altro capo del telefono gli ha detto che doveva prelevare ancora più soldi. Ma noi abbiamo allertato subito la polizia che è riuscita ad arrestare i malviventi. La nostra è anche una funzione sociale e di prossimità".

ant. mar.