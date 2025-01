Ilari: "Ma il selciato l’avete scelto voi"

"La pavimentazione di piazza Costa è stata scelta dalla precedente amministrazione, noi siamo intervenuti solo per l’illuminazione e i cancelli della pescheria che non era stati previsti". L’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari rinvia al mittente, e cioè a Cristian Fanesi, le critiche che quest’ultimo aveva sollevato sulla scelta del selciato "non levigato" definendola "una soluzione pessima e pericolosa". "Stupisce e fa sorridere che l’ex vicesindaco Fanesi non sappia – commenta Ilari – lo stato dei cantieri della città così come ci sono stati lasciati". La prima parte del cantiere di piazza Costa si dovrebbe concludere entro una ventina di giorni. Solo a quel punto gli ambulanti potranno essere trasferiti nella parte sistemata, per avviare il cantiere nell’area restante.