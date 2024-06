In ballo la questione stadio aspettando il nuovo sindaco

Sarà la settimana entrante quella decisiva per le future sorti dell’Alma. Perché per poter programmare un nuovo cammino occorre aver chiuso col passato. È ciò che sta provando a fare il presidente Salvatore Guida che venerdì scorso ha iniziato a saldare le pendenze con i giocatori e i dipendenti del club granata. Finora sembrerebbe che si sia trovato l’accordo con i giocatori più giovani – Pensalfini, Allegrucci, Riggioni, Piersanti, Pierfederici – e con il preparatore dei portiere Bruzzese, mentre il grosso e il resto dello staff tecnico verrebbe convocato nei primi giorni della settimana entrante. Chi come i tecnici Spendolini e Cornacchini ha fatto vertenza, mettendoci di mezzo l’avvocato, dovrà seguire la tempistica prevista dalle norme in vigore. L’obiettivo, come detto, parrebbe quello di chiudere con un margine di anticipo sulle scadenze relative alla domanda di ripescaggio in D e all’iscrizione in Eccellenza per evitare, paradossalmente, il rischio di un corto circuito con le elezioni comunali. Cosa c’entra il Comune di Fano con i programmi futuri dell’Alma? La risposta è semplice: riguarda la concessione dello stadio "Mancini" che è altro titolo indispensabile per avanzare le domande alla Figc. La convenzione firmata dall’ex presidente Mario Russo durava un anno e dunque è necessario rinnovarla. Ed è chiaro che il presidente Guida vorrà presentarsi in Comune con tutte le pendenza saldate in modo da poter aspirare al rinnovo della concessione del "Mancini" avendo le carte in regola. Ma il problema è che domenica prossima si vota e dunque bisognerà capire quale sindaco il patron del Fano si troverà di fronte. Se poi dovesse esserci il ballottaggio a distanza di altre due settimane, ecco che tutta la faccenda potrebbe ingarbugliarsi. Meglio cercare di mettersi in regola il prima possibile in modo da non arrivare a fare le corse all’ultimo momento. Anche perché le scadenze si avvicinano e l’intreccio con le elezioni comunali potrebbe causare ritardi. Poi c’è il calcio mercato che incombe. Le altre squadre, magari sotto traccia, hanno già iniziato a muoversi e il nuovo tecnico Aiello è pronto a fare le prime scelte.

sil.cla.