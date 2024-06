Incidente sulla superstrada Fano-Grosseto: traffico bloccato

Fano, 28 giugno 2024 - Traffico in tilt stamani lungo la superstrada Fano Grosseto, in direzione mare, a causa di un incidente. Un’utilitaria, poco prima della prima uscita per Bellocchi, si è schiantata contro il guardrail, arrestando la corsa nel mezzo della carreggiata. Nessun ferito ma molta paura per gli occupanti a bordo. Sono le 9 quando, subito dopo lo schianto, si forma una lunga colonna di veicoli, perlopiù di turisti provenienti dall’Umbria. Alcuni veicoli in arrivo hanno evitato di tamponare il veicolo fermo per un soffio. Provvidenziale l’arrivo di una pattuglia della Polstrada. Gli agenti hanno regolamentato la circolazione, deviando il traffico su corsia unica, in attesa di compiere i rilievi e disporre la rimozione della vettura incidentata. Dopo circa mezzora, quando la coda di veicoli aveva raggiunto alcuni chilometri, il veicolo è stato rimosso. Il traffico, molto intenso a ridosso del weekend, gradualmente è tornato alla normalità.