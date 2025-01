Inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Incontro in programma all’Ethica Center

Domani, alle ore 9.30, presso l’Ethica Center di via Enrico Mattei 24/P a Fano, si terrà un incontro seminariale dedicato al tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Organizzato nell’ambito del progetto "La Prova del Nove", l’appuntamento mira a riflettere sul valore dell’inclusione e sull’importanza di politiche innovative per facilitare l’inserimento lavorativo, promuovendo un nuovo approccio che valorizzi le competenze individuali e crei ambienti inclusivi. "La nostra ambizione è contribuire a costruire una società più equa per tutti, dove diversità significhi ricchezza e non ostacolo," afferma Francesca Busca, presidente dell’AGFI ODV, associazione che guida il progetto. L’incontro sarà anche un’occasione per discutere la nuova legge sulla disabilità, che introduce strumenti come gli "accomodamenti ragionevoli", utili a rimuovere le barriere che ostacolano l’inclusione lavorativa. L’AGFI ODV (Associazione Genitori Figli per l’Inclusione), nata nel 1987 e iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, opera per promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità, agendo in ambiti come scuola, formazione, lavoro e tempo libero. Negli anni, l’associazione ha ottenuto importanti riconoscimenti per i suoi progetti inclusivi, che coinvolgono partner come ASI Comitato Pesaro Urbino, Unicità Insieme, Link@ut e Marche andbike Outdoor. La giornata, oltre a rappresentare un momento di confronto, sarà un invito concreto ad agire, migliorando l’accessibilità di strutture e servizi e diffondendo una cultura del rispetto e dell’integrazione. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la conferma tramite il sito www.link@aut.it/evento19. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook dell’evento.

ti. pe.