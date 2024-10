Incrocio pericoloso a San Costanzo: "Presto arriverà una rotatoria"

di Sandro Franceschetti

Passo in avanti decisivo per la realizzazione di una rotatoria, a San Costanzo, al posto del pericolosissimo incrocio tra la Provinciale 16 nel tratto denominato ‘Strada San Fortunato’, la Sp 17 nel segmento conosciuto come ‘Strada Mondolfo’ e la strada comunale viale della Libertà, teatro di numerosi incidenti, anche molto gravi. La giunta guidata dal sindaco Domenico Carbone ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 199.200 euro per la realizzazione dell’opera, che ha un costo complessivo stimato di 332mila.

A spiegare i dettagli del progetto è il primo cittadino: "La Regione ha reso nota la graduatoria del bando pubblico e San Costanzo ha avuto il punteggio massimo tra i comuni della provincia di Pesaro Urbino, ottenendo l’intera cifra richiesta di 199.200 euro. Adesso Palazzo Raffaello dovrà far seguire alla graduatoria l’atto di impegno formale a nostro favore, dopodiché seguirà il lavoro congiunto di Comune e Provincia che porterà all’affidamento dell’incarico. In questi giorni, infatti, dovremo integrare l’accordo già siglato a fine luglio con l’ente di via Gramsci, con le modalità di esecuzione e le tempistiche, partendo anche con la gara d’appalto che sarà esperita dalla Provincia, la quale si è occupata pure di redigere il progetto esecutivo, già pronto".

L’inizio del cantiere è ipotizzabile per la primavera 2025: "Poiché ci sono ancora da definire alcuni aspetti burocratici e tecnici e poi occorrerà portare avanti la procedura per l’incarico – rimarca il sindaco - e considerando anche che si tratta di un’opera stradale che preferibilmente va realizzata nella bella stagione, ipotizzo come inizio dei lavori la prossima primavera, con un termine entro l’autunno successivo, visto che da bando è indicata la rendicontazione entro il 15 dicembre 2025".

Una rotatoria davvero importante per la messa in sicurezza di un incrocio interessato da numerosi incidenti: "Soprattutto d’estate – riprende Carbone – quando il traffico si intensifica con i tanti automobilisti che passano in quel tratto per raggiungere la costa. E’ un intervento che ho sollecitato più volte anche dai banchi della minoranza e ora sono molto soddisfatto di essere vicino all’obiettivo. Ringrazio i tecnici del Comune e l’ufficio viabilità della Provincia che ha redatto il progetto in tempi record".