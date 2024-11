Infiltrazioni d’acqua nelle scuole. Stanziati 200mila euro, via ai cantieri

Infiltrazioni d’acqua nella scuole dell’infanzia Scatola Magica di Rosciano e nella primaria Montesi di Sant’Orso: il Comune stanzia 200mila euro approva il progetto esecutivo in un mese. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Antonio Lamari dei Lavori pubblici, si avvarrà delle competenze tecniche comunali e sarà seguito con la massima attenzione per garantire che i lavori siano eseguiti nei tempi previsti e con la qualità richiesta. I cantieri partiranno a breve, dureranno una decina di giorni ciascuno e saranno terminati prima della fine dell’anno senza disagi per gli studenti.

Lo hanno annunciato ieri mattina, nella conferenza stampa del venerdì, in municipio, il sindaco Luca Serfilippi e gli assessori Gianluca Ilari (Lavori pubblici) e Loredana Maghernino (Servizi educativi). "Basta – ha detto il primo cittadino – con la pioggia nelle aule, basta secchi, stracci e cartoni posizionati ovunque per raccogliere l’acqua che si infiltrata dai tetti. Alla Scatola Magica, durante l’ultimo alluvione, i bambini sono stati costretti a rimanere in uno spazio di appena 5 mq, l’unico punto asciutto della struttura. Per noi la sicurezza a scuola è una priorità, per questo siamo intervenuti rapidamente. La situazione in queste due scuole era davvero critica e le mamme molto preoccupate. Noi abbiamo cercato di rispondere in tempi rapidi, predisponendo interventi urgenti". "Per la copertura dei tetti useremo una tecnologia innovativa per Fano – ha spiegato l’assessore Ilari – al posto della consueta guaina impermeabile utilizzeremo delle resine polimeriche posate a spruzzo: questo ci permetterà di ottenere una migliore qualità del lavoro e di ottimizzare i costi. Infatti con 200 mila euro, faremo due interventi, mentre in passato con la stessa cifra se ne riusciva a portare a termine solo uno. Tecnologia che pensiamo di usare anche nelle altre scuole o edifici pubblici". L’assessore Ilari ha anche chiarito come gli interventi alla scuola dell’infanzia di Rosciano e alla primaria di Sant’Orso "facciano parte di un programma di investimenti pluriennale dedicato agli edifici scolastici, un impegno che vogliamo portare avanti con determinazione per tutta la durata del mandato". "I lavori in queste due scuole, tempo permettendo – ha assicurato l’’assessore Maghernino – saranno terminati entro l’anno. Nessun disagio per gli alunni che nemmeno si accorgeranno della presenza degli operai". Maghernino rivolge un ringraziamento alle mamme "per la pazienza dimostrata e alle maestre che, pur con l’acqua nelle aule, non hanno mai interrotto il servizio. Come amministrazione siamo fortemente impegnati a realizzare un piano di manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici, per garantire sicurezza, funzionalità e protezione adeguata degli spazi educativi".

"Grazie a queste iniziative – concludono gli amministratori – la città di Fano compie un ulteriore passo verso la realizzazione di strutture scolastiche più sicure e resilienti, rispondendo così alle esigenze di famiglie e studenti e rafforzando il ruolo dell’amministrazione comunale come garante della qualità dei servizi pubblici essenziali".

Anna Marchetti