Islamorada, un amore bestiale. Festeggiati i 10 anni di attività

Premiati con una medaglia i cinque turisti e i loro amici a quattro zampe che da dieci anni frequentano Islamorada-dog beach: la spiaggia che da un decennio accoglie le famiglie con animali al seguito. Un traguardo quello delle dieci candeline che i due titolari Matteo Garofoli e Stefania Fraboni hanno festeggiato, qualche giorno fa, insieme ai loro clienti, a due e quattro zampe.

"Sono trascorsi già 10 anni dall’apertura del primo ombrellone – ricordano –. Noi siamo stati la prima spiaggia attrezzata per cani non solo di Fano ma dell’intera provincia. Una realtà che, partendo da zero, nel tempo si è consolidata come una struttura tra le più apprezzate in Italia per l’accoglienza di turisti con animali al seguito: ogni anno aumenta il numero di coloro che scelgono Fano per le vacanze, grazie alla possibilità di portare il proprio cane in spiaggia".

I clienti arrivano da tutta Italia, dalla vicina Emilia Romagna ma anche da grandi città come Milano e Torino. Non li hanno fermati neppure le mucillagini. Ormai al termine la stagione 2024, tutti gli operatori, Islamorada compresa, guardano con preoccupazione al futuro: "Su tutti noi incombe – fa notare Garofoli – la spada di Damocle della Bolkestain. Dopo tanti sacrifici, proprio ora che vede la luce l’intervento per il rafforzamento delle scogliere di Ponte Sasso spero non siano altri a beneficiarne".