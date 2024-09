La carica dei 2001 al Codma. Sfida a colpi di pedigree

Oltre 2mila cani di razza si sfideranno a Fano in una quattro giorni di eventi e verifiche cinotecniche per decretare i migliori nelle varie categorie. Da domani a domenica torna al Codma l’esposizione canina internazionale ‘Marche winner 2024’ con 2001 animali iscritti nelle 3 competizioni internazionali e una nazionale, valutati da 19 giudici provenienti da tutta Europa e quattro raduni specifici di Alani, Lagotti, Retriever e Dalmata. L’evento, sostenuto dal Comune di Fano, è organizzato dai gruppi cinofili (Enci) pesarese e anconetano, guidati rispettivamente da Federico Talè e Roberto Rocchetti. "Si tratta di un’iniziativa dedicata soprattutto agli addetti ai lavori marchigiani – spiega Talè – ma di spessore nazionale e internazionale: avremo infatti una competizione italiana, legata all’Enci di Jesi, e tre competizioni più ampie associate ai gruppi cinofili di Fabriano, Ancona e Pesaro. Praticamente quattro eventi in uno. Competizione a parte, si tratterà di un’occasione per promuovere la cura e il rispetto per i nostri amici a quattro zampe".

E’ anche grazie alla struttura messa a disposizione dalla Regione e al contributo della Protezione civile se da tre anni è stata scelta Fano come patria cinofila delle Marche, con inevitabili ricadute in termini di arrivi e presenze turistiche, oltre che economiche. "I cani portano con sé i conduttori e questo diventa un modo per mostrare la nostra città sotto una luce diversa, come luogo di incontro e rispetto per gli animali". Entusiasta l’assessore alla Tutela degli animali, Loredana Maghernino: "La nostra città si conferma ‘pet friendly’. Spero quindi di vedere a questo evento tante famiglie e soprattutto i bimbi perché per le nuove generazioni è anche un insegnamento di amore e rispetto degli animali".

A chiudere gli interventi, il consigliere regionale Giacomo Rossi, quello comunale Kristian Forti e il presidente Enci di Ancona, Roberto Rocchetti: "Siamo soddisfatti di come sia andata l’organizzazione e confidiamo in una riuscita ancora migliore. Allestire una rassegna così ampia è molto complesso e costoso: senza sponsor e volontari non sarebbe stato possibile". Info: 0721-624783, mail gruppocinofilopesarese@live.it.

Tiziana Petrelli