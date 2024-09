La carica dei podisti. In 300 alla Corrifano

Un fiume di solidarietà quello che sabato si è riversato sulle colline di Gimarra dove il comitato provinciale Csi, forte dei suoi 30 volontari guidati da Francesco Paoloni, ha dato vita alla 28ª Corrifano, gara podistica che prevedeva anche una camminata amatoriale e tre prove per gli Under 18. Oltre 300 i partecipanti i quali hanno contribuito in maniera tangibile alla raccolta fondi in favore della Fondazione Ospedale Salesi, per l’oncologia pediatrica, a cui l’organizzazione ha devoluto le iscrizioni in memoria del piccolo Federico Leglib Eugeni, scomparso pochi giorni fa.

La cronaca della manifestazione clou, ovvero la gara di 8,4 km, ha visto prevalere Luciano Carallo (Atletica Val Brembana) e Luana Leardini (Asd Dinamo Sport) che si sono imposti rispettivamente su Marco Ercoli (Gruppo Sportivo Lucchese) e Andrea Barcelli (Atletica Avis Castel San Pietro) in campo maschile e Penelope Crostelli (asd Marotta Mondolfo Run) ed Elisa Perin (Cus Urbino) in campo femminile. Al fianco del Csi ancora una volta Avis Fano che ha messo in palio i trofei in memoria di Andrea "Borgo" Borgogelli, cui era dedicata anche la camminata amatoriale. In questo caso a vincere sono sono stati Andrea Barcelli e Irene Ferroni che sono stati i primi donatori Avis a tagliare il traguardo. Alla cerimonia di premiazione, cui sono stati anche consegnati i riconoscimenti di campioni regionali Csi Marche (le fasi nazionali Csi si svolgeranno a Trento il 26 e 27 ottobre e potranno partecipare tutti i tesserati Csi, sezione "podismo"), il sindaco Luca Serfilippi, il vicesindaco Loretta Manocchi, il presidenti Aset e Csi Marche, Giacomo Mattioli e il presidente Csi Marco Pagnetti.

L’evento, (risultati su www.csifano.it), è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Croce Rossa e Protezione Civile ed è stato sponsorizzato da Bcc Fano, Autoscuola Paoloni, Rist. La Perla, Farmacia Pierini, Conad Centro San Lazzaro e Running Center Lucrezia che ha offerto i premi per i vincitori assoluti. Riconoscimenti anche per i gruppi più numerosi che sono stati il GPD Fano Corre Lamberto Tonelli, il Gruppo Podistico Lucrezia e l’Atletica Banca di Pesaro.

