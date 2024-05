La ColleMar-athon torna color azzurro. Buccilli frantuma lo strapotere africano

Dopo 8 anni la ColleMar-athon torna a parlare italiano. Sul gradino più alto del podio della 20esima edizione della maratona internazionale Barchi-Fano è salito, ieri mattina, Carmine Buccilli, 41enne di Frosinone, alfiere della Etrusca Asd, che ha spezzato un digiuno tricolore che durava dal 2016, quando ad imporsi fu Andrea Gargamelli. Buccilli è un ultramaratoneta di spessore, che vanta due successi alla 50 km Pistoia-Abetone, ben quattro alla ‘Strasimeno’ (58 km) e diverse affermazioni sulla distanza dei 42 chilometri e 195 metri, dove possiede un personale di 2 ore e 16 minuti stabilito a Rotterdam. La sua è stata una cavalcata solitaria, frutto di un ritmo altissimo impresso sin dalle battute iniziali. Al decimo km aveva già un minuto e mezzo di vantaggio sulla coppia di avversari formata dal marocchino Youness Zitouni (vincitore delle ultime 4 edizioni della ColleMar-athon) del team Osteria dei Podisti di Montelabbate e da Matteo Lucchese dell’Atletica Avis Castel San Pietro (Bo). Vantaggio che si è via via dilatato, tanto che il laziale (giunto sulla finish line col tempo di 2h 27’ 54“) ha distanziano il secondo classificato, Lucchese, di 5 minuti e 14 secondi. Lucchese (2h 33’ 18“), da parte sua, ha vinto il duello per la piazza d’onore col magrebino Zitouni, il quale dopo aver rintuzzato alcuni allunghi dell’italiano ha dovuto desistere ed è arrivato al traguardo in 2h 34’ 19“. Al quarto posto Cristian Carboni del Grottini Team Recanati; al quinto Alberico Di Cecco dell’Asd Vini Fantini e al sesto l’inossidabile runner fanese Riccardo Quattrini (categoria SM50).

Cavalcata solitaria anche per la trionfatrice femminile, che a differenza di Buccilli conosceva già bene la ColleMar-athon, per averla vinta 4 volte in passato, dal 2011 al 2014. Si tratta della croata Marija Vrajic, classe 1976, che ha fatto registrare un tempo di 3 ore, 6 minuti e 8 secondi. Dietro di lei Chiara Bertino dell’Asd Podistica Torino (3h 12’ 41“) e terza piazza per Federica Poesini dell’Atletica Castello (3h 13’ 51“).

Nell’Half ColleMar-athon, fra gli uomini, successo di Gian Marco Bertini del Fano Corre, che ha chiuso in 1h 16’ 09“, precedendo Mirco Cimarelli del Cus Camerino e Angelo Amoroso dell’Atletica Civitanova. In campo femminile dominio di Chiara Camporesi della Dinamo Sport, arrivata sul traguardo in 1 ora, 29 minuti e 10 secondi. Secondo posto di Alice Cuscini della società Cinque Cerchi e terzo di Francesca Carboni del Fano Corre.

Nella 10 km primo posto maschile per Luca Jannuzzo della Podistica Torino, davanti ad Andrea Fiorani del Fano Corre e a Lorenzo Boinega dell’Atletica Urbania. Tra le donne successo di Giulia Morbidelli, impostasi su Federica Lorenzini e Monia Palazzesi. La Half ColleMar-athon era valevole come Campionato Italiano Paralimpico di Mezza Maratona. Nelle varie categorie, si sono aggiudicati il titolo tricolore Simone Colasuonno, Serena Banzato, Vincenzo Cascella, Pierluigi Maggio, Giovanni Pili D’Ottavio, Gennaro Iorio e Giacomo Grillo.

Sandro Franceschetti