La Collemarathon salva al fotofinish. Lucarelli nelle vesti di traghettatore

di Sandro FranceschettiLa Collemarathon 2025 è salva e lo si deve alla scelta condivisa su Etienn Lucarelli. Il Comitato promotore della maratona internazionale Barchi-Fano ha individuato nell’ex assessore fanese la figura che ricoprirà il ruolo di traghettatore tra la gestione di Annibale Montanari e la nuova direzione; con Montanari che rimarrà come presidente onorario, garantendo un passaggio di testimone graduale e continuando a supportare il gruppo organizzatore. Lucarelli sarà operativo fin da subito, lavorando all’edizione 2025 (in calendario per il 4 maggio), con l’obiettivo di garantire una kermesse di alta qualità, consolidando le caratteristiche di eccellenza che da sempre contraddistinguono l’evento.

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che non più tardi di sabato ha tenuto un vertice ‘salva maratona’ esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "Sono contento che siamo riusciti a garantire anche per quest’anno la manifestazione. La ColleMar-athon rappresenta un appuntamento fondamentale per il turismo sportivo e per l’accoglienza, in particolare all’inizio dell’estate. È una grande opportunità per promuovere i valori del nostro territorio, che da sempre esportiamo con orgoglio in tutta Italia e nel mondo".

Lucarelli, proposto dal Comitato della Collemarathon, è stato riconosciuto come la figura adeguata per portare avanti l’evento. A riguardo, i sindaci coinvolti dichiarano: "Siamo conviti che possa offrire un contributo importante a questa manifestazione, che solo pochi giorni fa rischiavamo di perdere definitivamente. L’auspicio è che la macchina organizzativa si attivi rapidamente, lavorando su una strategia comunicativa efficace, per garantire iscrizioni e una partecipazione significativa. Ci auguriamo che tante persone, sia del territorio che da tutta Italia e dall’estero, possano partecipare e supportare questa iniziativa così importante". "Grazie al lavoro di squadra dei sindaci, del comitato organizzatore, del gruppo Collemarathon e delle altre associazioni sportive – aggiunge Serfilippi - si è riusciti a salvaguardare una delle manifestazioni più importanti della città di Fano e dell’intero entroterra, nonché uno dei massimi eventi sportivi a livello regionale". Che solo nell’edizione 2024 ha portato ai nastri di partenza delle due prove più lunghe (la maratona con partenza da Barchi e la ‘mezza’ con start da Mondolfo) oltre 1.300 runner in rappresentanza di 21 nazioni diverse. Perché la ColleMar-athon, che i suoi ‘inventori’ Annibale Montanari e Claudio Patregnani hanno definito sin dal 2003 la ‘Maratona dei Valori’ per l’attenzione, forte, alla solidarietà e alla promozione del territorio, è davvero una manifestazione amatissima e garantirne la prosecuzione travalica di molto i meri aspetti sportivi.