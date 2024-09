La Fiera del tartufo bianco di Pergola ’prende il volo’: "Tre domeniche di qualità. Istituito pure un premio"

L’obiettivo dichiarato è farla diventare internazionale e allora qual miglior sede, per il suo lancio, dell’Ancona International Airport? Ieri lo scalo dorico ha ospitato la presentazione della 27ª Fiera nazionale del Tartufo bianco pregiato di Pergola. "Il ‘Raffaello Sanzio’ è una delle porte attraverso cui le ricchezze del territorio marchigiano si presentano all’Italia e al mondo – ha evidenziato il sindaco, Diego Sabatucci – ed è per questo che siamo qui". Accanto al primo cittadino, l’onorevole Antonio Baldelli, vicesindaco e assessore comunale al Turismo; l’assessore regionale ai Trasporti, Goffredo Grandoni; la responsabile marketing dell’aeroporto, Laura Cerasa; il direttore di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti; e il presidente del Coni regionale, Fabio Luna.

La manifestazione si terrà il 6, il 13 e il 20 ottobre e saranno molte le novità, tra cui il treno storico della Subappenninica Italica, che raggiungerà Pergola in tutte e tre le domeniche di Fiera, e il Premio ‘Le Marche che non ti aspetti’, assegnato a volti noti del giornalismo, della cultura e dello sport presenti nel corso della manifestazione. "I nomi non li sveliamo ancora – ha detto Baldelli –, ma si tratta di personaggi di spessore". L’onorevole ha poi aggiunto: "La nostra città aprirà le kermesse italiane dedicate al prezioso fungo ipogeo e lo farà in grande stile, puntando sulla qualità, con tre domeniche nelle quali in vetrina brillerà ‘l’oro di Pergola’. Protagonista il binomio cucina e cultura: il principe della stagione autunnale e i Bronzi dorati".

"La nostra amministrazione ha voluto dare una forte spinta per lanciare l’evento nel panorama delle manifestazioni più importanti nel settore", ha ripreso Sabatucci. "Quest’aeroporto è una vetrina importante e auguro tanta fortuna alla Fiera pergolese", ha rimarcato Grandoni, mentre Varotti ha sottolineato che "la kermesse è una delle manifestazioni capaci di far fare un salto di qualità al turismo delle Marche". "Siamo lieti di ospitare la presentazione di un evento ‘icona’ della regione, terra di ricchezze uniche che vogliamo contribuire a promuovere in tutto il mondo", le parole di Laura Cerasa. Per conoscere tutti i protagonisti della Fiera bisognerà attendere i prossimi annunci, ma già sono certi i concerti di Ivana Spagna, dei Righeira e di Stefano Ligi di Viva Raidue.

Sandro Franceschetti