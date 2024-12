La Fondazione celebra i suoi benefattori

"Luce del Dono" è l’iniziativa di oggi pomeriggio promossa dalla Fondazione Carifano in occasione della Giornata mondiale del dono. L’appuntamento è alle 18, nella sede di via Montevecchio per "celebrare la generosità di quanti, attraverso il loro contributo, hanno reso possibile la crescita di progetti e l’arricchimento del patrimonio collettivo. Un momento di riflessione per sottolineare come la Fondazione Carifano non sia solo un ente che offre sostegno, ma anche una realtà che riceve donazioni. Nel corso del pomeriggio saranno presentati coloro che hanno effettuato donazioni nel 2024 come dipinti, sculture, contributi in denaro: un risultato straordinario che esprime il grande cuore della comunità".