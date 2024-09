La magia del circo tra trucchi e comicità

"Abracadabra Magic Show": per la prima volta a Pesaro (nel teatro tenda in largo Volontari del sangue) lo spettacolo di magia itinerante in programma stasera alle 17 (prezzo speciale di 5 euro per chi acquista su www. Bigliettoprenotato.it), domani alle 21, sabato alle 17 e alle 21 e domenica alle 17. Uno spettacolo di 80 minuti adatto a tutti, grandi e piccoli, dove il pubblico sarà coinvolto in un viaggio fantastico nel mondo della magia con apparizioni, trasformazioni, escapologia, esperimenti di mentalismo e lettura del pensiero ma soprattutto tanta comicità.

Protagonista Rocco Arcuri (in foto), classe 1990, che precocemente ha sviluppato l’interesse per le arti circensi e il mondo dello spettacolo, poi ha frequentato a Milano la "Piccola Scuola di Circo" e parallelamente il liceo artistico, successivamente si è specializzato in Architettura e design. Il binomio tra circo e studio è sfociato nel costante desiderio di dare forma alle proprie passioni e alla creazione di illusioni e giochi di prestigio. Info su Facebook (roccoarcurimago). Biglietti su https://bigliettoprenotato.it/; whatsapp 349.6852268