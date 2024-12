La mitica band di Giorgio Gaber per i Teatri d’Autore di San Lorenzo

Sarà la Banda Gaber, composta da musicisti che per più di 20 anni hanno accompagnato Giorgio Gaber nei sui concerti, a tenere il primo spettacolo della stagione 2025 del Tiberini di San Lorenzo rientrante nella rassegna provinciale Amat ‘Teatri d’Autore’. La data, per questo appuntamento d’esordio, è quella del 18 gennaio. A seguire, il 28 febbraio, la compagnia Teatro Alte Marche metterà in scena ‘La strage di Serramaggio’; dopodiché, sarà la volta della formazione Lab121/Trento Spettacoli, che l’11 maggio proporrà ‘L’Eterno Marito’ tratto dal romanzo di Dostoevskij.

Quella che aprirà la rassegna nello scrigno di cultura laurentino con ‘Banda Gaber racconta il Signor G.’, è una tappa imperdibile per chi desidera immergersi nella musica di uno dei maestri più influenti del rock italiano del secondo dopoguerra. Lo spettacolo è un omaggio/racconto tramite canzoni e aneddoti del noto cantautore milanese, messo in scena dalla storica formazione di musicisti che furono accanto a Gaber in giro per l’Italia: Luigi Campoccia e Luca Ravagni alla tastiera; Claudio de Mattei al basso; Gianni Martini alla chitarra; Corrado ‘Dado’ Sezzi e Gianni Cerone alla batteria; e Luca Nesti, alla voce e ideatore dello spettacolo. "La volontà del gruppo non è apparire come una semplice tribute band, bensì quella di onorare l’unicità e le emozioni che solo Gaber era in grado di trasmettere con la sua musica".

‘La strage di Serramaggio’, previsto per il 28 febbraio, per la regia e il testo di Lucia Bianchi, con la stessa Bianchi, Francesco Brunori e Giacomo Tarsi, è incentrato sul fatto di cronaca del 1936 consumatosi in un casolare dell’entroterra umbro-marchigiano, quando padre, madre e figlia vennero ritrovati uccisi a colpi di scure. "Il lavoro teatrale vuol dare nuova luce ai fatti e ai personaggi sui quali tutto e nulla è stato detto". E’ diretto dal regista Claudio Autelli e realizzato da un libero adattamento di Davide Carnevali "il viaggio tra il sogno e la realtà dentro i movimenti dell’animo umano" proposto da ‘L’Eterno Marito’, che andrà in scena l’11 maggio. I singoli spettacoli, tutti con inizio alle 21,15, hanno un biglietto intero per platea e palchi centrali di 15 euro e un ridotto (per under 25, over 65 e possessori di Marche Cultura Card) di 10. Palchi laterali e loggione, rispettivamente di 10 e 8 euro.

Sandro Franceschetti