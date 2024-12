Ladri scatenati. Valcesano sotto scacco

di Sandro Franceschetti

Un furto a Orciano, due irruzioni in altrettante case a Castelvecchio di Monte Porzio e un tentativo fallito di penetrare in un appartamento sempre a Castelvecchio. Ladri scatenati in Valcesano durante il fine settimana. Nel tardo pomeriggio di domenica le azioni criminose sono state due, una delle quali ha fruttato ai malviventi un bottino in gioielli d’oro ancora da quantificare con esattezza, ma che potrebbe essere di diverse migliaia d’euro. Si tratta di quello messo a segno a Orciano di Terre Roveresche, dove una banda di ignoti è penetrata in un’abitazione di via Leopardi, a ridosso del centro storico, forzando una finestra. Una volta all’interno, come da copione consolidato, i ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze riuscendo a rivenire alcuni monili d’oro. Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di Terre Roveresche comandata dal maresciallo maggiore Domenico Pellegrino.

Non si sa ancora se abbia avuto buon esito per i ladri il blitz effettuato sempre domenica in una traversa di via Monte Grappa a Castelvecchio, dove una banda di ignoti è riuscita a penetrare in una casa, sfruttando, come consuetudine, l’assenza temporanea dei proprietari, che al rientro hanno trovato armadi e cassettiere spalancati e stanze sottosopra. Sempre a Castelvecchio, ma in via Matteotti, si sono registrati due episodi nella serata di venerdì scorso, con i malintenzionati che hanno messo nel mirino due abitazioni vicine. Nella prima sono riusciti a entrare forzando una porta-finestra, ma una volta all’interno, nonostante le ricerche forsennate (testimoniate dal disastro ritrovato dai proprietari al rientro) non hanno sottratto nulla; mentre nella seconda si sono fermati al tentativo di aprire un infisso.

Tutti episodi attualmente al vaglio dei carabinieri di Monte Porzio guidati dal luogotenente Lorenzo Chiapperini, che stanno indagando su due mezzi sospetti: un Audi nera e un furgone Fiat chiaro. Da segnalare, nelle ultime notti, anche furti e danni all’interno di auto di vecchia generazione a Marotta, tra viale Delle Regioni e la zona mare nei pressi di via Chiesa.