Lungomare a nuovo, 440mila euro di opere

Nuovo look e maggior sicurezza per il lungomare sud di Marotta. Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’ampio tratto di circa un chilometro compreso tra il sottopasso di via Togliatti e il complesso residenziale ‘Le Vele’ e il sindaco Nicola Barbieri con la sua giunta ha voluto inaugurarlo con una passeggiata in bicicletta.

Dopo le opere di miglioramento che hanno interessato, negli scorsi anni, la zona centrale e quella nord del lungomare, ora l’attenzione dell’amministrazione comunale si è concentrata sulla parte sud del litorale. Un intervento significativo, che ha riguardato principalmente il rifacimento del manto stradale e degli spazi adibiti a parcheggio, la realizzazione di una pista ciclabile più ampia e maggiormente sicura, la creazione di griglie per la raccolta e il convogliamento delle acque pluviali e l’installazione di una nuova segnaletica stradale. Opere per un importo complessivo di 440mila euro (provenienti dal bilancio comunale) che hanno migliorato la percorrenza in sicurezza del lungomare, in particolare per pedoni e ciclisti. Estremamente soddisfatto il primo cittadino: "In questi anni con la nostra amministrazione abbiamo ‘stravolto’ il lungomare, migliorandolo visibilmente a beneficio di cittadini, turisti e attività. Abbiamo puntato molto sulla riqualificazione della fascia costiera perché rappresenta il biglietto da visita di ogni località turistica. Tante attività ricettive, balneari e commerciali sulla zona mare hanno investito e stanno investendo per migliorare le loro strutture ed è giusto che anche il Comune faccia la propria parte. Guardando al futuro – aggiunge il sindaco – il prossimo obiettivo è l’apertura del ponte ciclopedonale che collegherà Marotta con Senigallia. La nostra volontà è anche quella di investire nei prossimi anni sulla riqualificazione dell’ultimo tratto di litorale, quello che va dalle ‘Vele’ al sottopasso di via Foscolo".

Nello specifico, l’intervento appena concluso, oltre al rifacimento di tutto il manto d’asfalto, ha portato a una nuova suddivisione in larghezza della strada che ha permesso di allargare la pista ciclopedonale a 2 metri e mezzo, a fronte dei 170 centimetri precedenti. Inoltre, tra la ciclabile e la carreggiata, che rimane a due corsie e a doppio senso di marcia, è stato realizzato un cordolo di protezione, così come prevede la normativa, a tutela di ciclisti e persone a piedi.

Sandro Franceschetti