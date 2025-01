Macerata al buio: quinto ko di fila, e in casa. Fano troppo timida, Cuneo non perdona

Banca Macerata

2

Omifer Palmi

3

BANCA MACERATA FISIOMED: Marsili 2, Ichino, Ferri, Valchinov 16, Ottaviani 13, Fall 8, Klapwijk 27, Berger 11, Gabbanelli (L1). NE: Pozzebon, Cavasin, Sanfilip+po, Dimitrov, Palombarini (L2). All. Castellano.

OMIFER PALMI: Mariani, Lecat 2, Iovieno 5, Gitto 8, Maccarone 9, Corrado 27, Paris 3, Sala 15, Carbone, Benavidez 12, Donati (L1), Prosperi Turri (L2). NE: Concolino, Guastamacchia, Prosperi Turri (L2).

Arbitri: Matteo Selmi e Beatrice Cruccolini.

Parziali: 23-25, 19-25, 25-23, 25-19, 15-17.

Note: Battute punto Macerata 9 con 20 errori, Palmi 10 con 18 errori. Muri punto Macerata 6, Palmi 7. Attacco punto Macerata 49%, Palmi 52%. Ricezione positiva Macerata 43% (33% perfetta), Palmi 48% (26%).

MACERATA

La Banca Macerata Fisiomed incappa in una sconfitta doppiamente pesante: contro Palmi, ultima in classifica nell’A2 di volley maschile, e in casa. E il quinto ko consecutivo, la graduatoria ora è preoccupante.

Primo set. Equilibrio e grande tensione in avvio. Sul 23 -22 errore in battuta di Fall, il doppio cambio ospite risulterà decisivo con Mariani e Iovieno che aiutano i compagni per il 23-25 difficile da digerire per i locali.

Secondo set. I locali in difficoltà (12-16), il buon turno dell’opposto della Omifer porta la sfida sul 15-19. Smarrimento nella metà campo maceratese con Palmi che chiude 19-25.

Terzo set. Arriva la reazione (13-15) quando Macerata si procura un prezioso vantaggio (18-16). I biancorossi sono in crescita e Valchinov mette a terra il pallone del 25-23.

Quarto set. Macerata alza il livello della battuta e gli ospiti soffrono (14-10 che poi diventa 18-11). I padroni di casa consolidano il vantaggio: 14-10 che poi diventa 18-11. Palmi si rifà sotto (19-16) ma Macerata non si ferma (25-19).

Quinto set. Al tie break Macerata non sfrutta due match point poi deve arrendersi alla spallata di Corrado.