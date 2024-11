Mascarin cambia lavoro. Funzionario ’in trasferta’

Assessore per una vita, battutto per tre voti da Cristian Fanesi nella corsa come candidato sindaco per il centrosinistra di Fano, Samuele Mascarin, che ha ormai 44 anni, tra oggi e domani si dovrà presentare negli uffici del comune di Terre Roveresche per dire se accetta il lavoro di funzionario per il settore economico e finanziario dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sebastianelli, fra l’altro dell’altra sponda politica rispetto a Mascarin, perché è espressione di Forza Italia, anche molto vicino all’assessore regionale Stefano Aguzzi.

"Ho visto anch’ io questa mattina il suo nome come vincitore del concorso – dice Sebastianelli – e penso che fra domani e dopodomani verrà chiamato per capire se accetterà l’incarico a tempo indeterminato. Anche perché quello che occupa questa posizione mi va in pensione alla fine del mese".

"Quando ho letto il nome – continua il sindaco – ho pensato alla legge del contrappasso e mi sono anche un po’ stupito perché Mascarin lo conoscevo da quando era assessore a Fano. Comunque se accetta il posto bene, altrimenti scaliamo la lista". Ha lasciato un po’ stupiti il fatto che Mascarin, laureato in Scienze politiche a Urbino, andasse a ricoprire un ruolo legato all’economia e finanza. "In realtà – continua Sebastianelli – con quella laurea uno può partecipare a tutti i concorsi tranne che per incarichi tecnici. Comunque è risultato primo".

Il comune di Terre Roveresche è andato a pescare il nome di Mascarin da un interpello fatto nell’elenco degli idonei stilato dall’Unione Montana dell’Alta Val Metauro di Urbania, che funge da stazione appaltante per diversi comuni della provincia, tra cui Terre Roveresche. Nella graduatoria finale di merito Mascarin è risultato vincitore davanti ad altre sette concorrenti, tutte donne e tutte dichiarate idonee. Fin da giovane Mascarin ha partecipato attivamente alla vita politica prima delle formazioni giovanili legate al Pci, quindi ha proseguito con la Margherita fino ad arrivare al Pd.

Nel periodo in cui Fano è stata sotto il centrodestra con guida Stefano Aguzzi l’ex assessore venne assunto come funzionario dell’Arci di Pesaro, dopodiché si mise in aspettativa. La notizia di Mascarin possibile funzionario a Terre Roveresche ha creato anche un po’ di preoccupazione visto il ruolo politico di questo suo prossimo dipendente. Dice il sindaco Sebastianelli. "Speriamo che non si candidi il prossimo anno alle regionali perché se viene eletto io mi ritrovo punto accapo. Ci vogliono i voti? C’è chi c’è riuscito anche con 600 preferenze...".

