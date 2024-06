Maxi assessorato a Santorelli. Per Ilari deleghe pesanti

Super assessorato ad Alberto Santorelli e e deleghe "pesanti" a Gianluca Ilari, entrambi esponenti della Lega. A Santorelli, forte delle sue 650 preferenze, potrebbero essere affidati turismo, grandi eventi, attività economiche, sport e sicurezza. Deleghe, soprattutto sport e sicurezza, che starebbero così a cuore a Santorelli da rinunciare al ruolo di vice sindaco che avrebbe potuto rivendicare in quanto candidato più votato del centrodestra. Se per Santorelli si profila un super assessorato, per il collega della Lega, Gianluca Ilari (408 voti), si parla insistentemente di due deleghe estremamente importanti come l’urbanistica, con la responsabilità di gestire il nuovo Prg, e i lavori pubblici, con i cantieri da concludere e i fondi Pnrr ancora da spendere. Gli altri due assessori certi sarebbero quelli di Fratelli d’Italia: Loretta Manocchi (413 preferenze) la più votata del suo partito e che avrà anche il ruolo di vice sindaco mentre alla collega Lucia Tarsi (380 voti) potrebbero essere affidati cultura e servizi sociali. Se così fosse sarebbe confermata la presidenza del consiglio comunale per l’altro esponente di Fratelli d’Italia, Davide Delvecchio (355 voti).

Seguendo questo schema tutte le liste della maggioranza avrebbero un loro rappresentante nel nuovo esecutivo: 1 assessore i Civici Fano (Loredana Maghernino con possibile delega alla Polizia locale), 1 assessore alla lista del sindaco Fano Cambia Passo (il più votato è Alessio Curzi con 356 voti) e 1 assessore a Forza Italia-Udc-Noi Moderati. Destinata a rientrare la crisi scatenata da Udc. Stefano Pollegioni, che lunedì aveva lasciato il tavolo della maggioranza perché tenuto all’oscuro da Forza Italia del documento inviato al sindaco Serfilippi con i nomi dei possibili assessori (Mauro Talamelli, Antonino Terlizzi, Nevio Paganelli, Enzo Di Tommaso), ha annunciato che parteciperà alla riunione di maggioranza di oggi pomeriggio alle 17.30, in municipio. Chiarisce Pollegioni: "Massimo sostegno al sindaco verso il quale c’è la massima fiducia e la totale collaborazione". Il problema è nato in quanto Fiammetta Rinaldi, la più votata di Forza Italia, avrebbe optato per un incarico diverso da quello di giunta (per lei si ipotizza il ruolo di consigliere nel cda di Aset). A questo punto l’assessore sarà scelto da Serfilippi tra la rosa dei 4 nomi proposti, mentre Pollegioni entrerà in consiglio, acquisendo il ruolo di capogruppo e con una delega che gli verrebbe affidata da Serfilippi. Fatta la giunta, rimane da sciogliere il nodo presidenza di Aset rivendicato sia da Fratelli d’Italia sia dalla Lega (per il suo segretario Alessandro Brandoni) ma che Serfilippi sembra intenzionato a riservare alla sua lista Fano Cambia Passo.

Anna Marchetti