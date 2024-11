Mondavio, progetto per bambini e ragazzi da 7 a 14 anni

Un progetto sociale ed educativo dedicato a bambini e ragazzi da 7 a 14 anni. Lo porta avanti l’amministrazione di Mondavio grazie a un finanziamento di 20mila euro ottenuto tramite il bando ‘Benessere in Comune’ indetto dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra le iniziative programmate una si terrà oggi pomeriggio in biblioteca dalle 17: ‘Animare la carta’, laboratorio di disegno pop-up (interpretazione moderna dell’antica tradizione giapponese dei kirigami) per bimbi da 7 a 10 anni, a cura dell’illustratrice Alessia Elettra Campana. "Il progetto che abbiamo elaborato in virtù del finanziamento ministeriale ha l’obiettivo di intercettare i bisogni della fascia 7-14 anni – sottolinea il sindaco Mirco Zenobi (foto) –, individuando quali contenitori culturali e aggregativi la biblioteca e il teatro ‘Apollo’. Con le risorse ottenute abbiamo, in parte acquistato delle attrezzature per le due strutture: pc e tablet per la biblioteca e un proiettore per l’’Apollo’. Dopodiché, abbiamo sviluppato una serie di attività, dividendole in tre step. Il primo svoltosi nei mesi estivi, attraverso spettacoli e iniziative di aggregazione; e il secondo e il terzo da realizzare da qui ai prossimi mesi in biblioteca e in teatro, a partire dal laboratorio odierno sul disegno pop-up".

"Sempre in biblioteca – interviene l’assessore Alice Bonifazi, terremo un laboratorio sulla biodiversità, un percorso sul fumetto, un incontro con l’autore Alessandro Riccioni e uno spettacolo su Dante. In teatro, con la collaborazione dell’istituto comprensivo, proporremo spettacoli per gli alunni di prima e seconda ‘media’ in lingua spagnola e francese".

s.fr.