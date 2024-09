Mondolfo e Marotta a misura di bimbi. Si va verso i 100 posti negli asili nido

Mentre nel quartiere di Centocroci vanno avanti i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale ‘Brontolo’, il territorio comunale di Mondolfo si è arricchito di una seconda struttura privata per bambini da 0 a 3 anni. Si chiama ‘Nuvole Bianche’, è ubicata nel quartiere di Piano Marina a Marotta sud ed è già pienamente operativa con tutti i suoi 13 posti disponibili. Una realtà che si aggiunge all’altro nido privato ‘Piccoli Passi’ di Marotta centro, in viale Delle Regioni, che conta 26 posti; e a quello comunale ‘Brontolo’, che ospita 36 piccoli, attualmente nella sede temporanea di via Damiano Chiesa a Marotta. All’inaugurazione di ‘Nuvole Bianche’ hanno partecipato il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore alla scuola e ai servizi sociali Alice Andreoni.

"Faccio un grande ‘in bocca al lupo’ alle responsabili Ilaria e Mariela – ha detto il primo cittadino –. Si tratta di un servizio importante per il quartiere e per tutto il territorio, che contribuisce ad ampliare l’offerta nel nostro Comune per la fascia 0-3 anni. La nostra città è sempre più a misura di bambini e di famiglie". E in effetti, i numeri dei posti disponibili nei nidi comincia a diventare importante ed è destinato a crescere ulteriormente in tempi relativamente brevi. Oggi sono 75 e dall’inizio del 2026 diventeranno quanto meno 99, perché il nuovo ‘Brontolo’ in costruzione sarà in grado di ospitare 60 bambini, ma potrebbero essere anche 135 se verrà lasciata aperta pure l’attuale sede di via Damiano Chiesa. Tenuto conto che l’obiettivo indicato dall’Unione europea è di raggiungere entro il 2030 una copertura di posti pari al 45% dei bimbi fino a 3 anni, il Comune di Mondolfo con ben quattro anni d’anticipo potrebbe ampiamente superare questa soglia. I nati nell’ultimo triennio (2021/2023) sono, infatti, 283 e diventano poco più di 250 se si tolgono gli anticipatari della scuola dell’infanzia, cioè i piccoli da 2 anni e 9 mesi in su.

Insomma, senza considerare una probabile flessione della natalità, Mondolfo fra poco più di 15 mesi potrebbe essere al 54% di copertura. Per quanto attiene al nuovo ‘Brontolo’, di cui sono state realizzate le opere di fondazione e che in base alle disposizioni del Pnrr (da cui deriva il finanziamento di 1 milione e 848mila euro), dovrà essere pronto per fine 2025, va detto che avrà un’estensione di 770 metri quadrati a fronte dei 408 della precedente struttura.

Sandro Franceschetti