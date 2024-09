Montegranaro rende omaggio a San Serafino

"Una giornata intensa e molto partecipata quella vissuta nel fine settimana, in onore di San Serafino nel 150esimo anniversario della proclamazione, indicata come Festività di prima classe da parte di Pio IX, con l’inserimento del nome del nostro Patrono sul calendario" afferma il sindaco Endrio Ubaldi l’iniziativa culturale promossa per presentare la ristampa del libro sul Santo Patrono scritta dal Cardinale Domenico Svampa. "Abbiamo donato la ristampa del libro sulla vita ed i miracoli del nostro amato Patrono, alla presenza di 15 sindaci, vicesindaci e assessori dei Comuni in cui dimorò San Serafino da tutte le province delle Marche: Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Corridonia, Corinaldo, Fermo, Fossombrone, Loro Piceno, Montegranaro, Potenza Picena, Rapagnano, Recanati, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Tolentino, Torre San Patrizio". Presente anche il sindaco del Comune gemellato di Oppeano (VR), devoto a San Serafino e il Presidente della Provincia e sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi. Interessante il contributo portato al convegno dall’Arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, fra Sergio Lorenzini, fra Gianfranco Priori, Don Andrea Bezzini e Daniele Malvestiti. Intanto, Pro Loco e Comune hanno messo a punto un ricco programma per la festa patronale di San Serafino 12 ottobre. Il cartellone prevede, in Piazza San Serafino, il 4 ottobre, il concerto dei Killer Queen, tribute band ufficiale dei Queen e il 5 ottobre una serata scoppiettante con le barzellette di Lando & Dino e poi djset Atmosphere con Fargetta. Al teatro ‘La Perla’, invece, il 6 ottobreore 15,30, ‘La spiga d’oro’, concorso canoro per bambini; 10 ottobre, la commedia dialettale ‘Prof, dott, tuttologu e checcosatro’ della compagnia ‘Li rmasti’; 11 ottobre, il musical ‘Forza venite gente’. Il 12 ottobre, la tradizionale fiera di San Serafino.