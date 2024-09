Mozione di Ruggeri (M5S): "Più ambulanze in città". Gelo con Saltamartini: "Solo perché sei stata eletta lì"

Polemica in consiglio regionale tra la consigliera d’opposizione Marta Ruggeri (M5S) e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini (Lega) sulle ambulanze del 118 e sull’incremento dei mezzi nelle ore notturne. "Manca una visione complessiva" è la critica mossa da Ruggeri alla maggioranza che ieri in consiglio regionale "ha approvato la mozione presentata dal presidente Latini, che riguardava Osimo, e non ha discusso le interrogazioni dell’opposizione sullo stesso tema". Dura la replica di Saltamartini: "Fate proposte serie e non elettorali, non si chiedono ambulanze a Fano solo perchè si è eletti lì".

La risposta non è stata gradita dalla consigliera Ruggeri che, a sostegno della serietà della sua richiesta, ha protocollato ieri pomeriggio una mozione che ricalca quella già approvata dal consiglio comunale di Fano e dal sindaco leghista Luca Serfilippi: l’estensione a in città del servizio della seconda ambulanza h24. Mozione che sarà all’ordine del giorno del prossimo consiglio regionale. "Mi auguro – commenta Ruggeri – che ottenga il voto favorevole della maggioranza visto che ricalca il contenuto del documento proposto dal consigliere Panaroni (M5S) e approvato da tutto il consiglio comunale di Fano".

Ruggeri rivolge un appello ai consiglieri regionali della provincia pesarese perché votino la mozione: "Mi auguro che sia d’accordo anche Saltamartini visto che la stessa mozione è stata condivisa in consiglio comunale dal sindaco del suo partito. Intervenire sul sistema di emergenza-urgenza sanitaria nella nostra provincia è un dovere civile e di uguaglianza territoriale". Altra richiesta contenuta nella mozione proposta da Ruggeri riguarda "la presentazione della riforma del 118 prima della fine della legislatura come più volte annunciato in campagna elettorale".

an. mar.