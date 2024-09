Musei chiusi il lunedì, Tarsi: "Cambiamo passo"

"Visita ai siti storico-culturali cittadini: biglietto unico e aperture il lunedì". E’ il progetto al quale sta lavorando l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi che punta al cambiamento. "L’estate 2025 sarà sicuramente impostata su presupposti diversi rispetto all’attuale – conferma – anche se confido di iniziare il ‘cambio di passo’ già nella stagione autunnale-natalizia: la destagionalizzazione, è una materia turistica e culturale". E ancora: "E’ stato un peccato essere entrata in scena a ‘partita iniziata’, cioè in piena estate, senza risorse e con una programmazione già determinata dalla vecchia Amministrazione. Dall’altro lato è stato molto interessante perché ho potuto monitorare tutti i siti di mia competenza e individuare le criticità della programmazione vigente che certamente, proprio sulla base di quanto visto, sarà cambiata". I turisti e i cittadini alla scoperta della città troppo spesso si imbattono in porte sbarrate, costretti a vere e proprie gimcane tra aperture e chiusure di chiese, musei e pinacoteche. "I punti su cui intervenire sono diversi – prosegue Tarsi –. In generale andrebbero estese le aperture, lo dico in riferimento ai giorni e agli orari. E’ inammissibile, per entrare nello specifico, che il lunedì sia tutto chiuso: questa è una cosa che cambierà. Andrebbero ampliate, per fare un altro esempio, le aperture della Fano Sotterranea. Discorso a parte lo meritano le chiese, siti che in queste settimane di analisi dei flussi turistici sono risultati tra i più richiesti: stiamo studiando un piano per rendere visitabile San Francesco e accessibile, nel rispetto della sicurezza e della tutela del patrimonio artistico, San Pietro in Valle, che è meravigliosa e dal primo giorno del mio insediamento ho sempre pensato di voler valorizzare". "Tutti questi spunti – continua l’assessore – saranno inseriti in un contesto più ampio di promozione turistica, in collaborazione con il collega Alberto Santorelli (assessore al Turismo) e, soprattutto, di programmazione integrata con tutte le realtà coinvolte in ambito culturale e museale". E ancora: "Per il momento, parlando di ‘cose fatte’, siamo intervenuti al Museo della via Flaminia stanziando 9mila euro per sostituire finalmente i dispositivi tecnologici non funzionanti: una piccola azione che testimonia la buona volontà dell’Amministrazione comunale verso il patrimonio cittadino". Anna Marchetti