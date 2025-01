Novità al Torelli: dai trasporti alle lezioni in corsia

di Sandro FranceschettiSono arrivati anche l’assessore regionale all’università e al diritto allo studio Chiara Biondi e l’onorevole Antonio Baldelli, ieri, per il battesimo dell’open day al liceo scientifico di Pergola e nel corso della loro visita sono emerse anche due notizie molto importanti. La prima è che dal prossimo anno scolastico sarà operativo un collegamento diretto da Mondavio e Orciano, senza più cambi e coincidenze; la seconda è che nell’ottica di un’offerta didattica sempre di maggior qualità e rispondente alle esigenze del mondo del lavoro, dal 20 gennaio i docenti del plesso inizieranno una formazione su metodologie d’insegnamento innovative.

Accanto alla Biondi e a Baldelli erano presenti la dirigente del ‘Torelli’ di Fano (di cui il liceo della città dei Bronzi è sede distaccata dal 1989) Annalisa Settimio, la responsabile di sede Marzia Leprini e il sindaco Diego Sabatucci. "Questa è un’autentica eccellenza del territorio – ha evidenziato l’assessore regionale, dopo aver ribadito che il recente dimensionamento scolastico non ha coinvolto la realtà pergolese -. Qui sono state formate al meglio e continueranno ad essere formate generazioni di studenti". "E’ l’unico liceo – ha aggiunto la professoressa Settimio – in cui è attivo un potenziamento fisico-medicale che, dopo un biennio in cui si affronta la parte teorica come la fisica e la biologia con l’intervento di esperti dell’Università Politecnica delle Marche, per il triennio prevede anche attività da svolgere all’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’, affiancati da medici e tecnici che spiegheranno ai nostri ragazzi il funzionamento di Egc, Tac e altri importanti strumenti diagnostici".

E poiché accanto alla migliore didattica anche l’aspetto logistico ha la sua valenza, l’onorevole Baldelli ha evidenziato che dal settembre 2025 sarà attivo un collegamento più efficace: "Grazie all’interlocuzione con Adriabus, arricchita dal contributo degli assessorati regionali alle infrastrutture e alla scuola – ha rimarcato il parlamentare – abbiamo ottenuto, a partire dal prossimo anno scolastico, una corsa diretta, andata e ritorno, da Mondavio, Orciano, Barchi, Torre San Marco, Fratte Rosa, Montevecchio e Monterolo fino a Pergola, in modo da porre fine ai cambi di corriera lungo la Statale 424 ai quali ancora tanti studenti sono costretti, con inevitabili disagi e allungamento dei tempi".

L’onorevole ha aggiunto: "E’ doveroso il mio ringraziamento al sottosegretario Paola Frassinetti, alla deputata Giorgia Latini e all’assessore regionale Chiara Biondi, che hanno collaborato con il sottoscritto per la promozione e il potenziamento di questa importante realtà didattica". Nella quale, da alcuni anni a questa parte, sta svolgendo un ruolo rilevante la professoressa Marzia Leprini, responsabile di sede, in prima linea per dare respiro ai progetti che riguardano l’unica scuola secondaria di secondo grado presente nella Valcesano e che a oggi coinvolge 185 ragazzi impegnati nell’indirizzo ordinario e di scienze applicate.