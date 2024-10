Nuova rete idrica a Miralbello

Tre chilometri di nuova condotta idrica, per un totale di 800mila euro, a San Lorenzo in Campo, per risolvere gli annosi problemi di scarsa pressione nei rubinetti in una vasta area. I lavori, da parte di Marche Multiservizi, sono iniziati da alcuni giorni e proseguiranno nei prossimi mesi, grosso modo fino a maggio 2025.

A spiegare l’entità dell’intervento è il sindaco Davide Dellonti: "Con Marche Multiservizi andiamo a potenziare la rete idrica della zona Miralbello a San Lorenzo in Campo, per un importo complessivo di circa 800mila euro. Un intervento che rientra fra quelli che complessivamente Mms andrà a realizzare in tutta la provincia grazie ai fondi del Pnrr, per un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, che prevede la riqualificazione di oltre 50 chilometri di condotte. Nel caso specifico di località Miralbello, i lavori consistono nella realizzazione di circa 3 km di nuova condotta idrica sulla Ss 424, andando a sanare una problematica annosa di scarsità di pressione su tutta l’area, dalla nostra amministrazione più volte segnalata e sollecitata, che creava disagi e problemi sia alle residenze che alle attività produttive. I lavori avranno una durata complessiva di circa 7 mesi".

Il primo cittadino aggiunge: "La nostra azione di sollecito e collaborazione istituzionale nei confronti di Marche Multiservizi continua anche per la risoluzione di altre criticità delle reti idriche e fognarie nel territorio comunale, oltre che di approvvigionamento delle cosiddette ‘case sparse’".

