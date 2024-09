Operaio cade da due metri. Trasferito in eliambulanza

E’ caduto da un’altezza di circa due metri, sbattendo violentemente sul pavimento, e i primi soccorritori hanno subito allertato l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale di Ancona. Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio, verso le 17, nella zona produttiva e commerciale di San Filippo sul Cesano, Comune di Mondavio. Il sinistro è avvenuto alla Cnc, l’azienda che produce componenti per la nautica e ha il proprio stabilimento nelle vicinanze del grande autolavaggio. A rimanere ferito è stato un operaio di una ditta esterna, 54enne, residente in Campania, finito a terra da un ponteggio mobile su ruote mentre stava effettuando l’installazione di un dispositivo all’interno della fabbrica. Il volo dal ‘trabattello’ (questo il nome con cui viene definita un’impalcature dotata di ruote) ha procurato conseguenze piuttosto serie all’uomo, tanto da disporne il trasferimento in elicottero al nosocomio dorico. Da dove, per fortuna, nel corso della serata sono arrivate notizie confortanti: l’operaio, rimasto sempre cosciente, non è in pericolo di vita, anche se non sono stati resi noti i giorni di prognosi, che comunque non è riservata.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i carabinieri della locale stazione comandata dal luogotenente Pasquale Castigliego e il personale dell’ispettorato del lavoro, che hanno svolto un accurato sopralluogo e dovranno accertare se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza previste dalla normativa. Dalle frammentarie notizie trapelate non è da escludere che alla base della caduta ci sia stato un improvviso malore, che ha fatto perdere l’equilibrio al 54enne.

s.fr.