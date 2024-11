Passa l’intervento da 150mila euro per strutture a supporto del PalaTrave

"E’ un peccato avere una struttura che potrebbe ospitare gare, senza la necessità di dover andare ad utilizzare il palas Allende che ha un costo esagerato, solo perché mancano gli spogliatoi". Con questa motivazione l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari ha annunciato il progetto di fattibilità per la realizzazione di quattro nuovi corpi da affiancare al PalaTrave (foto), ovvero la struttura supplementare inaugurata tre anni fa accanto alla palestra ‘Leonardi’ (la palestra Trave) dopo una lunghissima e problematica gestazione. E’ stato approvato in giunta l’intervento da 150mila euro che prevede sul versante monte del perimetro dell’impianto chiamato anche Vigilar Arena, la realizzazione di quattro blocchi: tre spogliatoi (per gli atleti di casa, gli ospiti e gli arbitri), i servizi igienici e la medicheria. Un’operazione pensata in più stralci, con il primo in partenza a breve, che include uno dei quattro corpi: quello destinato agli atleti, con capienza pensata per 14. Due blocchi identici poi uno più piccolo riservato ad arbitri e allenatori ed infine un quarto che ingloberà servizi igienici ed infermeria. "Intanto partiamo col primo lotto poi faremo gli altri, perché ora avevamo la possibilità di intercettare 40mila euro della Regione da utilizzare per questo tipo di interventi, ma quello della Virtus era l’unico progetto già a disposizione. Sarebbe stato un peccato perdere questi soldi". Tiene a sottolinearlo Ilari, dal momento che nell’idea dell’amministrazione Serfilippi di colmare il deficit accumulato nell’impiantistica… questo è il già il secondo intervento a sostegno dell’associazione sportiva Virtus, dopo l’adeguamento della capienza del Palace Allende ai requisiti del campionato di A2.

"Ringraziamo l’attuale amministrazione - commenta il presidente della Virtus Emidio Cenerilli - che ha finalmente scritto la parola fine al problema della VigilarArena, nata senza spogliatoi. Una esigenza ormai improrogabile visto l’utilizzo serrato dell’impianto".

Tiziana Petrelli