Pedone di 69 anni investito a Fano mentre attraversa sulle strisce

Un pedone è stato investito su via Roma mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: il 69enne è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del Santa Croce.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13,30 di ieri. Da una prima ricostruzione della Polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge, il pedone sarebbe stato colpito da una Toyota guidata da un 40enne, residente a Fano,che percorreva via Roma in direzione mare-monte. L’uomo è stato investito sulle strisce pedonali all’altezza di via Fanella. Via Roma, insieme a viale Gramsci e via XII Settembre, è una delle strade più trafficate e dove non sono inusuali investimenti di pedoni.