Per valorizzare le mura storiche 341mila euro

Il Comune di Pergola è fra gli 11 enti locali delle Marche ad aver ottenuto un finanziamento regionale per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche. Per la precisione, alla città dei Bronzi vanno 341.662,39 euro, su un totale di risorse erogate di 4milioni, che prevedono tra i beneficiari altre due realtà del provincia di Pesaro-Urbino: Sassocorvaro Auditore (500mila euro) e Piandimeleto (148.607,61). L’intervento si sviluppa lungo una porzione significativa della cinta muraria che risulta visibile già all’arrivo in città e che ne rappresenta uno degli elementi distintivi. "L’ipotesi progettuale – si legge nelle slide preparate dalla Regione - intende valorizzare le mura rendendole accessibili attraverso un percorso pedonale che ne segua il tracciato e colleghi due dei quartieri più antichi della città: le Tinte e le Conce, vecchi fulcri di trasformazione e fonte dell’economia cittadina. "Recuperare e valorizzare le mura cittadine – evidenzia l’assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici delle Marche, Francesco Baldelli - significa metterle in sicurezza e riportarle alla loro bellezza e così facendo esse diventano un grande attrattore, fondamentale sia per lo sviluppo turistico che per quello economico della nostra regione". "È un bando cospicuo – aggiunge - come tutti quelli voluti dalla giunta Acquaroli, che si pone sempre a sostegno delle nostre comunità e delle amministrazioni comunali, impegnate quotidianamente per risolvere i problemi dei cittadini".

s.fr.