Pergola celebra il suo oro bianco: parte la Fiera

Pronta al decollo la 27ª Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola, che animerà la città domani, il 13 e il 20 ottobre e che questo pomeriggio vivrà un interessante prologo con due eventi. Alle 17, sotto ai portici comunali, ci sarà l’inaugurazione di una mostra di modellismo ferroviario a cura dell’associazione ‘Memorabilia’, che sarà visitabile anche domani. Un viaggio magico dedicato a grandi e bambini, tra binari, locomotive e paesaggi in miniatura, che creerà anche un trait d’union con il treno storico sulla tratta Subappenninica Italica che in tutte e tre le domeniche delle kermesse porterà visitatori a Pergola, partendo dalla stazione di Ancona ed effettuando fermate anche a Fabriano e Sassoferrato.

Alle 18.45 la Casa del Tartufo, lo spazio in piazza Ginevri dove saranno allestiti gli stand dei cercatori e commercianti del ‘re della terra’, ospiterà il convegno ‘Culture di vigna-viaggio nei sensi sulle orme di Mario Soldati’ con Davide Eusebi e Otello Renzi e la partecipazione straordinaria dei Maestri dell’Orchestra Sinfonica ‘G. Rossini’. Culture di vigna è l’unica guida italiana che non dà voti ai vini, perché essi, come diceva Soldati, mutano continuamente e sono dunque inclassificabili, ma ne propon¬e un’approfondita analisi frutto di ascolto e ricerca. E una delle novità dell’edizione ‘24-‘25 di ‘Culture di vigna’ sono i vini di alcune aziende di Pergola, che saranno meditati in silenzio nell’occasione.

Estremamente ricco il programma per domani, che avrà come assoluti protagonisti i due ‘Ori della città’: tartufo bianco pregiato e Bronzi dorati. Il sipario si alzerà alle 9 in piazza Garibaldi, da dove partirà la quarta Camminata rosa, evento dedicato alla sensibilizzazione delle donne sull’importanza della prevenzione del tu¬more al seno. In contemporanea, in centro storico, l’apertura degli stand espositivi e della Casa del Tartufo. Se il diamante della terra troverà la sua collocazione in piazza Ginevri, le altre tipicità enogastronomiche di qualità da tutta Italia saranno presenti lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, per poi proseguire in viale Martiri della Libertà con la fiera commerciale. Le degustazioni negli spazi Slow Food e i pranzi e le cene nei ristoranti del centro storico e nella piazza del gusto ‘Marche da Mangiare’ gestita dallo chef Massimo Biagiali consentiranno un autentico tuffo nella bontà.

Sul fronte spettacoli, da segnalare l’intrattenimento itinerante della banda cittadina ‘Escobar’; l’esibizione del gruppo storico fanese ‘La Pandolfaccia’ (alle 16.45); il concerto di Johnson Righeira alle 17.30 in piazza Fulvi; e a seguire, in piazza Garibaldi, l’evento di rock’n’roll The Lucky Lucianos. Per i più piccoli in piazza Leopardi ‘un mondo di gonfiabili’. Show coking e degustazioni di vini contribuiranno ad arricchire ulteriormente la giornata. "La nostra città – evidenzia il vicesindaco e assessore al turismo, On. Antonio Baldelli – apre le kermesse italiane dedicate al tartufo e lo fa in grande stile, puntando sulla qualità e il binomio enogastronomia e cultura".

Sandro Franceschetti